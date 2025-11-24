Alina Marinescu, Director General Catena: În ultimii cinci ani am observat o orientare tot mai clară a pacienților către produse care susțin un stil de viață sănătos, bazat pe prevenție și echilibru. Se mențin în top categoriile de vitamine și suplimente alimentare destinate imunității, sănătății sistemului respirator și digestiv, dar și produsele pentru îngrijirea personală, cu cât mai multe ingrediente naturale. Totodată, remarcăm o creștere constantă a interesului pentru suplimentele dedicate sănătății cardiovasculare – o zonă esențială, care ne amintește mereu de misiunea Catena, Farmacia Inimii. Pacienții sunt tot mai conștienți de importanța menținerii sănătății inimii și a unui stil de viață echilibrat, iar farmacistul devine un partener de încredere în acest proces. În ansamblu, se observă o schimbare de mentalitate: tot mai mulți români privesc farmacia nu doar ca pe un loc de unde își cumpără medicamente, ci ca pe un spațiu de consiliere și sprijin pentru sănătate, prevenție și stare de bine.

Alina Marinescu, Director General Catena: Pentru mine, cea mai mare provocare a fost perioada pandemiei. Ca director general, a trebuit să iau decizii rapide, cu impact direct asupra oamenilor și a operațiunilor: să asigurăm continuitatea aprovizionării, să protejăm echipele din farmacii și să păstrăm o legătură constantă cu pacienții. A fost o perioadă în care fiecare decizie conta și fiecare oră venea cu o nouă provocare. Farmaciștii noștri au fost, în acel timp, adevărați eroi. Într-un context plin de teamă și incertitudine, ei au rămas acolo, în prima linie a luptei cu pandemia, oferind pacienților nu doar produsele de care aveau nevoiee, ci și încredere, calm și speranță. Pentru mine, ca lider, a fost un test de luciditate și empatie. Am învățat că, în momentele de criză, leadershipul înseamnă să fii prezent, să asculți, să iei decizii curajoase și să-ți protejezi oamenii.

Alina Marinescu, Director General Catena: Da, este o piață foarte competitivă și tocmai acest lucru ne motivează să fim mereu mai buni și cei mai buni. Cred că adevărata diferență nu o fac doar produsele sau ofertele, ci oamenii și valorile din spatele brandului. La Catena, avantajul nostru principal este relația de încredere construită zi de zi, în cei 25 de ani de activitate, cu pacienții noștri. Farmaciștii noștri oferă consiliere, empatie și sprijin real, nu doar recomandări medicale. Ne preocupăm constant ca pacienții să aibă acces la medicamentele de care au nevoie, inclusiv la tratamente inovatoare și produse de ultimă generație. În același timp, oferim permanent promoții și campanii avantajoase, pentru ca grija față de sănătate să fie și accesibilă. Un alt element care ne diferențiază este preocuparea pentru educația și prevenția în sănătate. Campanii precum „O inimă sănătoasă iubește mai mult” sau „Înțelege și controlează diabetul” au avut un rol esențial în informarea publicului și în promovarea unui stil de viață echilibrat. Pe lângă componenta umană, continuăm să investim în tehnologie, digitalizare și infrastructură logistică, astfel încât să oferim pacienților noștri servicii rapide, moderne și sigure. Cred că tocmai acest echilibru — între profesionalism, empatie și responsabilitate socială — definește identitatea Catena.

Alina Marinescu, Director General Catena: Cel mai important proiect din cariera mea este, fără îndoială, chiar Catena. Am fost parte din această poveste încă de la început și am avut privilegiul de a vedea cum o idee frumoasă se transformă, pas cu pas, într-un brand puternic, respectat și iubit de milioane de români. A fost o perioadă intensă, cu multe provocări, dar și cu o satisfacție enormă: aceea de a construi, alături de o echipă dedicată, un lanț de farmacii care astăzi înseamnă profesionalism, grijă și încredere pentru pacienți. Îi sunt recunoscătoare doamnei Anca Vlad, fondatoarea Fildas-Catena, pentru încrederea și sprijinul acordate de-a lungul anilor. Viziunea și curajul ei antreprenorial au inspirat nu doar dezvoltarea Catena, ci și formarea unei adevărate culturi organizaționale bazate pe valori solide și respect față de oameni. Să faci parte dintr-un astfel de proiect, să vezi cum crește și cum își păstrează spiritul inițial – aceasta este, cred, cea mai frumoasă realizare profesională pe care o poți avea. Sunt mândră că, împreună cu întreaga echipă, am contribuit la dezvoltarea acestui brand 100% românesc. Fiecare farmacie Catena înseamnă o promisiune îndeplinită față de pacienți, iar pentru mine acesta este cel mai valoros lucru.

Alina Marinescu, Director General Catena: Schimbarea standardelor este un proces firesc și necesar într-un domeniu atât de sensibil precum cel farmaceutic. Pentru noi, aceste schimbări nu au fost niciodată o piedică, ci un stimulent. De fiecare dată când apar reglementări noi, cerințe suplimentare sau așteptări mai ridicate din partea pacienților, ne adaptăm rapid și transformăm totul într-o oportunitate de creștere și de perfecționare. Împreună cu Fildas Trading, celălalt pilon principal al Grupului, Catena a investit constant în modernizare, în tehnologii de ultimă generație și în instruirea continuă a echipei. Respectarea celor mai stricte standarde de calitate nu este doar o obligație legală, ci o responsabilitate morală față de pacienții noștri. De asemenea, observăm o evoluție și în comportamentul consumatorului: pacienții sunt tot mai informați, mai atenți la produse, la originea acestora, la calitate și siguranță. Iar acest lucru ne bucură, pentru că ne confirmă că direcția pe care am ales-o – cea a profesionalismului, a transparenței și a consilierii personalizate – este cea corectă.

Alina Marinescu, Director General Catena: Este o responsabilitate uriașă, pentru că vorbim despre un domeniu care atinge cel mai sensibil aspect al vieții: sănătatea. Conducerea unui lanț de farmacii atât de mare presupune nu doar decizii de business, ci mai ales decizii care privesc oameni: angajați, pacienți, parteneri. Iar asta cere echilibru, viziune și, mai ales, înțelegeree. Nu pot spune că este ușor, dar nici nu aș putea face altceva. Iar când faci ceea ce îți place și pui pasiune în tot ceea ce construiești, greul nu se mai simte la fel de apăsător. Este o activitate care mă motivează zi de zi, pentru că știu că munca noastră are un impact real în viața oamenilor. Fiecare proiect, fiecare campanie, fiecare farmacie nou deschisă înseamnă mai multă grijă și mai multă încredere oferită comunității. Secretul, cred, este echipa. Sunt înconjurată de oameni dedicați, profesioniști care împărtășesc aceleași valori și aceeași dorință de a pune pacientul pe primul loc. Cu o astfel de echipă, chiar și cele mai dificile provocări devin posibile.

Alina Marinescu, Director General Catena: Cred că piața farmaceutică se va transforma profund în următorii zece ani. Tehnologia și digitalizarea vor continua să schimbe modul în care lucrăm, iar inteligența artificială va deveni un instrument tot mai util în analiza datelor, gestionarea stocurilor, personalizarea recomandărilor și optimizarea fluxurilor de lucru. Toate aceste inovații vor aduce mai multă precizie, eficiență și timp câștigat pentru relația directă cu pacientul. Farmacia viitorului nu va fi doar un spațiu de eliberare a medicamentelor, ci un adevărat centru de consiliere și prevenție, unde tehnologia va sprijini, nu va înlocui, empatia și expertiza umană. În acest sector, componenta umană va rămâne esențială. Oricât de avansată ar fi tehnologia, sfatul oferit cu grijă de farmacist rămâne de neînlocuit. Cred că echilibrul dintre inovație și omenie va defini următorul deceniu în domeniul nostru. La Catena ne pregătim deja pentru acest viitor și ne-am propus să rămânem același partener de încredere al pacienților – o Farmacie a inimii, în sensul cel mai frumos al expresiei.