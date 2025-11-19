România a câștigat 5 medalii (1 de aur, 2 de argint și 2 de bronz) și a fost reprezentată pentru prima dată de un jurat român, în persoana Andreei Popa. Brânza de Horezu (brandul firmei Five Continent din județul Vâlcea) a adus României medalia de aur.

În 2025, Super Champion a fost brânza Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, maturată peste 18 luni, prezentată și „susținută” în finală de Perry Wakeman, CEO al Rennet & Rind.

Distribuția medaliilor de la World Cheese Awards 2025 pe țări:

-Bulgaria – o medalie de bronz

-Bosnia și Herțegovina – trei medalii (o medalie de aur și două de bronz)

-Croația a câștigat 14 medalii (două medalii de aur, patru de argint și opt de bronz)

-Ungaria a câștigat 16 medalii (trei medalii de aur, opt de argint și cinci de bronz)

-Polonia a câștigat 10 medalii (trei medalii de aur, patru medalii de argint și trei de bronz)

-Slovacia a câștigat cinci medalii (un Super Gold, o medalie de aur, două de argint și una de bronz)

-Serbia a câștigat două medalii (un Super Gold și o medalie de bronz)

-Slovenia a câștigat două medalii de bronz

-Ucraina a câștigat cinci medalii (două medalii de argint și trei de bronz)

-Elveția, țara gazdă, a câștigat 597 de medalii din puțin peste 948 de intrări în competiție

-România a câștigat cinci medalii (o medalie de aur, două de argint și două de bronz).

Five Continent SRL, cu Brânza de Horezu, din județul Vâlcea, a câștigat aur. Brânza câștigătoare este o brânză maturată de oaie, cu o perioadă de maturare de 12 luni. Este a XI-a medalie internațională pe care o câștigă producătorul de brânzeturi din Vâlcea de-a lungul timpului în cadrul competițiilor internaționale. Brânza de Horezu este și brânza care a adus cele mai multe medalii României, toate obținute la competițiile internaționale.

Caritas Dezvoltare Rurală, din localitatea Gheorgheni,județul Harghita, a câștigat două medalii de argint cu Pricske sajt maturată 6 luni și Pricske sajt maturată 12 luni.

Andy Zoofarm SRL din localitatea Tușnadu Nou, județul Harghita, a câștigat o medalie de bronz. Laptele procesat pentru brânza câștigătoare provine de la cele 120 de vaci ale acestui producător. Bömbi félkemény érlelt sajt este brânza câștigătoare.

Agrotranscom-Ex din Miercurea Nirajului (județul Harghita) a câștigat o medalie de bronz cu brânza Smoked Brăde, cu o perioadă de maturare de 3 luni.

O premieră importantă pentru industria românească de brânzeturi este și prezența Andreei Popa în calitate de jurat. Somelierul de brânzeturi Andreea Popa este unul dintre cei 265 de jurați internaționali. Andreea Popa este trainer oficial Academy of Cheese și singura româncă ce susține cursurile acestei organizații în limba română. Mostrele de brânză au fost expuse pe 110 mese, iar pe fiecare masă au fost prezentate spre evaluare între 45–47 de brânzeturi.

„România se află într-un moment în care industria brânzeturilor artizanale începe să se structureze, sau ar trebui să înceapă să se structureze, iar accesul la competiții internaționale poate accelera acest proces. Prezența juraților români la astfel de evenimente este importantă din mai multe motive.

Un jurat român devine un observator profesionist al tendințelor globale. Experiența acumulată într-un panel internațional este extrem de valoroasă atunci când este adusă înapoi în comunitatea locală… Înțelegerea standardelor de calitate, a criteriilor de maturare și a modului în care alte țări își dezvoltă stilurile ajută producătorii români să își calibreze mai bine tehnicile.

Un alt aspect este vizibilitatea. Faptul că România este prezentă nu doar prin brânzeturile înscrise, ci și prin profesioniști în juriu transmite un mesaj clar despre implicarea și expertiza din industrie. În paneluri internaționale, aceste prezențe contează! Jurații discută, schimbă informații și menționează proiectele din țara lor, iar expunerea aceasta ajută indirect producătorii români. Se leagă proiecte comune și asta spun din experiență personală.

Am reușit să aduc României posibilități de colaborare și expunere în mediul profesional. Este important de spus și un lucru pe care nu îl vedem în comunicatele oficiale: în aceste interacțiuni informale, jurații vorbesc despre piața lor, despre tendințe locale, despre producători promițători, despre stiluri în dezvoltare. Acolo se creează conexiuni, iar România are nevoie de aceste conexiuni pentru a se face cunoscută”, afirmă Andreea Popa, pe website-ul cheeseorbit.com.

Despre noi

Despre Economie Rurală

Platforma Economie Rurală funcționează ca un hub – punem în legătură producători locali, jurnaliști, specialiști, restaurante, distribuitori și oameni care vor să contribuie la dezvoltarea durabilă a mediului rural. Credem cu tărie ca producătorii locali trebuie să fie vizibili, să-și spună povestea, să aibă un brand, un nume și curajul de a ieși în față cu ceea ce fac bine. Economia satelor și comunelor din România are nevoie de o abordare integrată astfel incat sa fie una comparativa într-o realitate incertă din punct de vedere economic, climatic, social și politic.

Contact pentru informații suplimentare și interviuri:

Raluca Dumitrana – fondatoare Economie Rurală

E-mail: raluca@economierurala.ro

Telefon: 0722 782 651