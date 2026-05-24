Tot duminică, echipajul de dublu rame feminin (JW2-), format din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de Canotaj pentru Juniori.

O altă medalie de argint a fost câștigată de echipajul masculin de dublu rame (JM2-), alcătuit din Radu-Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari.

Medalia de bronz a revenit echipajului feminin de patru vâsle (JW4x), format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria Elena Maximiuc.

Elevii români au obținut trei medalii de argint, trei medalii de bronz și o mențiune de onoare la cea de-a 26-a ediție a Olimpiadei Asiatice de Fizică, desfășurată în Coreea de Sud, a anunțat duminică Ministerul Educației.

‘Felicitări Raul Covrig, Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației, Maramureș, Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint, Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint, Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz, Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz, Bogdan Rusea, de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, medalie de bronz, și Albert Lupu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, mențiune de onoare’, a transmis Ministerul Educației pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, cea de-a 26-a ediție a Olimpiadei Asiatice de Fizică a avut loc începând cu 17 mai, la Busan, în Coreea de Sud, reunind 209 participanți din 27 de țări (25 din regiunea Asia-Pacific, alături de România și Canada, invitate).

Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, organizarea a fost gestionată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Nagy Elisabeta Ana, inspector MEC.