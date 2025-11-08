„Pădurea Campionilor” este un proiect născut din dorința Federației Române de Canotaj și a Asociației Alianță Pentru Pădure de a demonstra că performanța și responsabilitatea față de mediu pot merge mână în mână. Lansată în 2021, inițiativa a dus până acum la reîmpădurirea a peste 1,5 hectare din Pădurea Snagov, parte a vechilor Codri ai Vlăsiei, simbol al patrimoniului natural românesc.

Cea mai recentă acțiune, organizată vineri, a reunit aproximativ 50 de sportivi din lotul olimpic de canotaj, care au plantat peste 1.000 de puieți de stejar pe o porțiune de patru hectare destinată reîmpăduririi în următorii ani. Printre participanți s-au numărat campioni olimpici și mondiali precum Simona Radiș, Ancuța Bodnar, Florin Enache, Magdalena Rusu și Amalia Bereș.

„Noi, ca sportivi, știm cât de important este să respirăm un aer curat și să trăim într-un mediu sănătos. Plantăm puieți cu aceeași responsabilitate cu care ne pregătim pentru competiții, cu gândul că ceea ce facem azi este bine pentru viitor. Cred că fiecare dintre noi poate schimba, din aproape în aproape, lumea în care trăiește”, a declarat campioana olimpică Simona Radiș.

La rândul său, Florin Enache a subliniat că performanța și sustenabilitatea au același principiu: „Așa cum performanța sportivă se construiește pe termen lung, tot așa se construiește și un mediu sănătos în care să trăim cu toții. Ne bucură că putem contribui concret, cu mâinile noastre, la crearea unui viitor verde.”

Președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a descris proiectul drept unul dintre cele mai importante demersuri sociale ale federației

„Pădurea Campionilor este unul dintre proiectele noastre de suflet. Canotorii români sunt obișnuiți cu responsabilitatea și disciplina și reprezintă un exemplu pentru societate. Fiecare puiet plantat este o investiție pentru generațiile care vin după noi.”

Laurențiu Ciornei, președintele Asociației Alianță Pentru Pădure, a adăugat că inițiativa are efecte măsurabile

„Canotorii au demonstrat, încă de la prima ediție, că sunt implicați 100%. Aceste suprafețe împădurite contribuie la biodiversitate, absorb CO₂, stabilizează solul și întăresc ‘aurul verde’ al României. Ne dorim ca acest demers să devină un model național.”

Sport și responsabilitate socială

„Pădurea Campionilor” a ajuns la cea de-a noua ediție, transformându-se într-un simbol al implicării sportivilor în cauze ecologice. Inițiativa reflectă nu doar grija față de natură, ci și valorile care definesc canotajul românesc: perseverența, munca în echipă și respectul pentru viitor.

Prin acțiunile lor, canotorii transmit un mesaj clar: sportul nu înseamnă doar medalii, ci și asumarea unui rol activ în construirea unei lumi mai bune.