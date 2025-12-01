Echipa României a încheiat întrecerea cu două medalii: argint și bronz, ambele adjudecate de Iulian Chirița, la dublu mixt și, respectiv, dublu masculin. Pe lângă succesul sportiv, delegația română a fost apreciată pe scară largă pentru organizarea impecabilă a turneului, la care au participat sportivi din toate colțurile lumii.

„O ediție de campionat mondial pe care am așteptat-o de multă vreme. România merita să organizeze o asemenea competiție. Ne-au trebuit aproape 72 de ani să putem aduce în România un campionat mondial. Chiar dacă este de juniori, noi considerăm că este un campionat bine meritat. Ne bucurăm că am arătat bine, am arătat lumii că suntem în măsură să organizăm un campionat de un asemenea nivel”, a spus Cristinel Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă.

Feedback-ul primit din partea Federației Internaționale a fost atât de bun, încât președintele Romanescu aruncă bomba, chiar de 1 Decembrie, de Ziua României.: “Viitoarele negocieri pe care le vom avea vor fi un pic mai aplicate și sunt convins că România va putea organiza un campionat mondial de seniori. Toată lumea tenisului de masă a putut vedea în România ce s-a organizat și am primit felicitări de peste tot. S-a și discutat că de acum aceasta va trebui să fie standardul campionatelor mondiale” .

Opinia a fost împărtășită și de Beatrice Romanescu, proaspăt aleasă în funcția de vicepreședinte la Federația Internațională de Tenis de Masă: “Cea mai mare bucurie este atunci când sportivii și antrenorii au venit la mine și au întrebat:” Pentru noi este acest setup? Noi vom juca în aceste condiții?” Suntem pregătiți și pentru un turneu de seniori, suntem acolo unde ne-am dorit, pe drumul pe care l-am început în 2018 cu organizarea campionatului european de juniori”.

Beatrice Romanescu a explicat și din perspectiva forului internațional cum a fost perceput turneul de la Cluj:“Este extraordinar ceea ce s-a întâmplat timp de 8 zile la Cluj-Napoca. Din toate punctele de vedere, a fost o competiție extrem, extrem de reușită. Nu o spun doar eu, au spus-o toți oficialii prezenți la sală. Am avut aici președinta Federației Internaționale, Petra Sörling și foarte mulți oaspeți din întreaga lume. Totul a fost la superlativ. În sală s-au aflat organizatorii campionatului mondial de seniori de anul viitor din Anglia care au zâmbit și au spus că speră să se ridice la cel mai înalt nivel după ceea ce au văzut la Cluj” .

Președintele Federației Române de tenis de Masă s-a arătat încântat de rezultatele obținute la Cluj de Țtricolori”: “ Rezultatele sunt cele pe care le-am așteptat. Două medali, una de argint, una de bronz.

Ne bucurăm că suntem în careu de ași. România arată bine, din ce în ce mai bine.Meciurile au fost foarte disputate și la simplu, dublu, atunci când am bătut Corea, Japonia, China și chiar puteam face surprize și mai mari. N-a fost să fie, Bianca Mei Roșu a pierdut 4-3, Iulian Chiriță de asemenea a avut un parcurs deosebit. Deci, viitorul sună bine”.

Director de marketing al FRTM și vicepreședinte al Federației Internaționale de Tenis de Masă, Beatrice Romanescu a subliniat și ea performanțele obținute de români:”Obiectivul nostru a fost o medalie. Au ieșit cele două medalii. Sigur că ne-am fi dorit un titlu mondial, am fost aproape să-l putem obține, însă cred că vorbim foarte ușor despre aur mondial în condițiile în care campionii mondiali sunt păsări rare în lumea întreagă a sportului mondial și faptul că am jucat o finală și o semifinală de campionat mondial, cred că spune foarte multe despre valoarea tenisului de masă juvenil. Mă bucur extraordinar pentru Iulian Chirița, în ultimul an al categoriei a reușit această această performanță”.