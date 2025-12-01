Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj dedicat Zilei Naționale, în care a subliniat importanța acestei date pentru încrederea în țară și în propriile noastre forțe.

El a amintit că Marea Unire din 1918 reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria națională, fiind temelia României moderne și simbolul sacrificiilor din Primul Război Mondial, dar și o lecție de solidaritate românească.

Potrivit premierului, Ziua Națională ne încurajează să credem în potențialul României și al românilor, arătând că, prin efort comun, țara poate depăși dificultățile și poate construi un viitor mai bun.

„Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial și e o lecție permanentă de solidaritate românească”, a transmis premierul României. „Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat faptul că „Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte.”

„De aceea fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism. Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună. La mulți ani, România! La mulți ani, români – din țară și din diaspora!”, a conchis șeful Guvernului.

România este astăzi rezultatul muncii zilnice a oamenilor care nu renunță, indiferent de greutăți, a declarat luni, cu prilejul Zilei Naționale, ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

„Astăzi, de Ziua Naţională, trebuie să ne gândim la România aşa cum este ea: un loc construit zi de zi de oameni care muncesc, care nu renunţă indiferent de greutăţi. Cred într-o Românie în care statul îşi face treaba, în care drepturile nu sunt o excepţie ci o normalitate. O Românie în care solidaritatea nu este un slogan ci o responsabilitate comună. Avem multe de reparat şi multe de construit. O putem face doar împreună, cu seriozitate, empatie şi fără zgomot inutil. La mulţi ani, România!”, a transmis ministrul într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.

Ministerul Justiției își reafirmă angajamentul de a promova un sistem judiciar independent, transparent și eficient, menit să sprijine cetățenii și să întărească încrederea publică în instituțiile statului, a transmis luni, cu ocazia Zilei Naționale a României, ministrul Justiției, Radu Marinescu.

”Ziua de 1 Decembrie reprezintă pentru români un moment de mândrie naţională, unitate şi reflecţie asupra istoriei şi valorilor care ne definesc ca naţiune. Este ziua în care celebrăm idealurile care au stat la baza Marii Uniri şi recunoaştem contribuţia esenţială a eroilor români care s-au jertfit pentru ţară şi un viitor mai bun”, transmite ministrul Justiţiei.

Conform declarațiilor lui Radu Marinescu, protejarea drepturilor fundamentale, asigurarea egalității cetățenilor în fața legii și menținerea unui echilibru între libertăți și responsabilități constituie temelia unei societăți sănătoase și funcționale.