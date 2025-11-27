În cadrul ultimelor verificări efectuate, au fost identificate 249 de persoane pentru care angajatorii au permis desfășurarea de activități fără forme legale, a informat Florin Manole într-un mesaj publicat pe Facebook. Analiza extinsă a perioadei iunie–octombrie indică o amplificare a fenomenului: în total, 5.169 de persoane au fost depistate muncind ilegal, dintre care 4.246 fără contract individual de muncă.

Situația este cu atât mai gravă cu cât 78 dintre persoanele identificate sunt tineri cu vârste între 15 și 18 ani, găsiți în activități considerate nepotrivite și periculoase pentru vârsta lor. Ministerul Muncii anunță continuarea controalelor, oprirea activităților neconforme și aplicarea sancțiunilor, fără excepții, subliniind că dezvoltarea unei societăți nu se poate realiza pe baza abuzului, fricii sau minciunii.

La rândul său, Inspecția Muncii a prezentat bilanțul acțiunilor de control desfășurate în perioada 17-21 noiembrie 2025. În total au fost realizate 2.337 de controale, dintre care 1.533 în domeniul relațiilor de muncă și 804 în domeniul securității și sănătății în muncă. Ca urmare, au fost aplicate 1.366 de sancțiuni contravenționale, dintre care 455 de amenzi însumând 4.515.900 lei.

În zona relațiilor de muncă, inspectorii au descoperit 249 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Un caz major a fost identificat în județul Timiș, unde 95 de persoane lucrau în activități de ride sharing fără contract individual de muncă. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 637 de sancțiuni contravenționale, dintre care 303 amenzi în valoare de 3.623.400 lei și 334 avertismente. Totodată, au fost dispuse 2.315 măsuri pentru remedierea deficiențelor.

În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii au aplicat 729 de sancțiuni contravenționale, incluzând 152 de amenzi în valoare de 892.500 lei și 577 avertismente. Au fost dispuse 848 măsuri corective care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Ca măsură suplimentară de prevenție, au fost oprite din funcțiune 16 echipamente de muncă neconforme care puneau în pericol securitatea angajaților. Problemele identificate vizează lipsa amenajărilor necesare pentru lucrul la înălțime, absența dispozitivelor de protecție împotriva căderii, precum și utilizarea echipamentelor și instalațiilor electrice fără verificări periodice conform cerințelor ISCIR.

Conducerea Inspecției Muncii subliniază că instituția va continua să acționeze ferm pentru protejarea drepturilor lucrătorilor și pentru asigurarea unui mediu de muncă echitabil, menținând intensitatea controalelor și măsurilor de corecție.