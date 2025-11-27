Luca Niculescu a anunţat că România a închis cel de-al 17-lea capitol din procesul de aderare la OCDE, precizând că ţara a făcut un nou pas important prin obţinerea Avizului Formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale. ,,Al 17-lea capitol încheiat în drumul către OCDE. Ţara noastră a mai făcut un pas semnificativ: am primit Avizul Formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale”, a transmis Luca Niculescu într-un mesaj public.

Oficialul a subliniat că acest progres este rezultatul „efortului de echipă coordonat de Ministerul Justiţiei şi DNA”, instituţii care au colaborat ani la rând cu experţii Organizaţiei. Niculescu a evidenţiat şi momentul-cheie al promulgării legii care întăreşte sancţionarea faptelor de corupţie în operaţiunile economice internaţionale – „o lege cu responsabilităţi mai clare şi cu sancţiuni mai ferme”.

El a punctat că România a finalizat două treimi din parcursul OCDE: 17 capitole din 25. „Mergem înainte”, a încheiat acesta.

La scurt timp după anunţul lui Luca Niculescu, Direcţia Naţională Anticorupţie a explicat că primirea Avizului Formal arată că România respectă standardele internaţionale privind prevenirea şi combaterea corupţiei care implică funcţionari publici străini.

DNA a precizat că, în baza noilor prevederi legale, procurorii anticorupţie au competenţă exclusivă pentru investigarea mitei oferite oficialilor străini şi a infracţiunilor conexe – „precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri”. Instituţia subliniază că „în 2025, DNA a continuat investigarea unui caz reprezentativ de mită transnaţională”, dosar inclus de OCDE în matricea cazurilor relevante.

Evaluarea internaţională a remarcat capacitatea DNA de a desfăşura anchete eficiente şi de a coopera cu autorităţi din alte state. Totodată, OCDE a notat progrese privind implementarea recomandărilor, în special a celor legate de resursele umane şi formare profesională, considerate pe deplin îndeplinite.

„Obţinerea avizului formal reprezintă un semnal puternic privind angajamentul României în consolidarea integrităţii şi a luptei împotriva corupţiei la nivel internaţional”, spun reprezentanţii DNA.

Avizul privind combaterea mitei este unul dintre cele mai tehnice şi complexe din întregul proces, deoarece se referă la aplicarea Convenţiei Anti-Mită a OCDE – unul dintre instrumentele globale de referinţă în lupta împotriva corupţiei transnaţionale.

Cu acest capitol finalizat, România ajunge la 17 avize obţinute din totalul de 25, ceea ce reprezintă două treimi din parcursul obligatoriu pentru aderare.

Printre capitolele închise se numără: buget, dezvoltare regională, siderurgie, construcţii navale, concurenţă, politică digitală, protecţia consumatorului, educaţie, afaceri sociale, muncă şi ocupare, politică de reglementare, sănătate, pescuit, guvernanţă corporativă, agricultură, ştiinţă şi tehnologie, statistică şi combaterea mitei în operaţiunile internaţionale.

România a primit undă verde pentru negocierea aderării în ianuarie 2022. Ulterior, Foaia de parcurs adoptată în iunie 2022 a stabilit evaluarea ţării de către 25 de comitete sectoriale şi internalizarea a peste 270 de instrumente juridice la nivel legislativ, administrativ şi operaţional.

Luca Niculescu a declarat recent că România ar putea deveni membru OCDE la începutul sau în cursul anului viitor, în funcţie de ritmul intern al reformelor.