România a obținut avizul formal din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), marcând un pas semnificativ în procesul de aderare la organizație, a anunțat vineri Ministerul Justiției.

Evaluarea comitetului a vizat cadrul legal, instituțional și politicile publice în domeniul guvernanței, analizând progresele înregistrate în consolidarea arhitecturii instituționale, modernizarea instrumentelor de politici publice și întărirea capacității administrative.

Procesul de evaluare a implicat un efort susținut de aliniere la standardele OCDE, Ministerul Justiției având un rol activ în coordonarea demersului, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, punctul focal național pentru comitet.

Evaluarea a fost realizată în colaborare cu mai multe ministere și agenții, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Institutul Național de Administrație și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.

Ministerul Afacerilor Externe a facilitat, de asemenea, dialogul interinstituțional și cooperarea cu Secretariatul OCDE.

Ministerul Justiției a subliniat că au fost adoptate măsuri concrete pentru implementarea recomandărilor formulate de OCDE, vizând modernizarea cadrului legislativ și dezvoltarea instrumentelor de politici publice.

Printre acestea se numără consolidarea transparenței și integrității decizionale prin înregistrarea interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și Parlament cu terți în Registrul Unic pentru Transparența Intereselor (RUTI), prevenirea și gestionarea conflictelor de interese prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în sistemul public (pantouflage) și întărirea cadrului strategic în domeniul justiției. Mai precis: