Carpatica Feroviar România caută membri pentru Consiliul de Administrație. Oana Gheorghiu a început selecția

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reamintit faptul că, în toți anii săi de activitate, a învățat că schimbarea nu se poate realiza peste noapte, ci necesită perseverență, muncă susținută și revenirea de mai multe ori asupra obiectivelor, iar fiecare mică victorie deschide noi oportunități. Ea a precizat că a învățat să nu renunțe, să înțeleagă dezamăgirile celor din jur și să treacă peste propriile eșecuri, observând că marile realizări provin adesea din succesele mici.

În calitate de membru al guvernului, Gheorghiu a subliniat că are de dus o „bătălie grea, dar nu imposibilă”, iar schimbarea reală a modului de gestionare a companiilor de stat presupune implicarea activă a cetățenilor. Potrivit vicepremierului, până de curând, locurile din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat se ocupau pe relații sau la telefon, fără criterii de competență, însă modificările aduse prin OUG 109 impun selecția publică a membrilor CA pe baza competențelor.

Ea a zis că, dacă aceste prevederi vor fi aplicate efectiv, impactul asupra sistemului va fi semnificativ, dar a recunoscut că mulți cetățeni rămân sceptici din cauza dificultății schimbării reflexelor vechi. Gheorghiu a explicat, pe Facebook, că anunțurile pentru angajarea membrilor CA există, însă sunt publicate discret, și a precizat că împreună cu colegii săi va monitoriza constant aceste selecții și le va aduce în atenția publicului pentru a facilita participarea oamenilor competenți.

Vicepremierul a subliniat că doar prezența în fruntea companiilor de stat a unor oameni care răspund pentru rezultate și nu pentru loialități politice poate aduce schimbarea reală. Ea a anunțat că procesul începe cu Carpatica Feroviar România, noua companie publică de transport feroviar de marfă creată după falimentul CFR Marfă, și a îndemnat specialiștii în transport feroviar, finanțe, guvernanță corporativă, management sau juridic să aplice, sau să recomande persoane potrivite.

Oana Gheorghiu a precizat că fiecare candidatură profesionistă reprezintă o mică victorie pentru România și că aceste succese, adunate, pot schimba lucrurile semnificativ.