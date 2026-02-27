Carpatica Feroviar România caută membri pentru Consiliul de Administrație. Oana Gheorghiu a început selecția
Vicepremierul Oana Gheorghiu a reamintit faptul că, în toți anii săi de activitate, a învățat că schimbarea nu se poate realiza peste noapte, ci necesită perseverență, muncă susținută și revenirea de mai multe ori asupra obiectivelor, iar fiecare mică victorie deschide noi oportunități. Ea a precizat că a învățat să nu renunțe, să înțeleagă dezamăgirile celor din jur și să treacă peste propriile eșecuri, observând că marile realizări provin adesea din succesele mici.
În calitate de membru al guvernului, Gheorghiu a subliniat că are de dus o „bătălie grea, dar nu imposibilă”, iar schimbarea reală a modului de gestionare a companiilor de stat presupune implicarea activă a cetățenilor. Potrivit vicepremierului, până de curând, locurile din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat se ocupau pe relații sau la telefon, fără criterii de competență, însă modificările aduse prin OUG 109 impun selecția publică a membrilor CA pe baza competențelor.
Ea a zis că, dacă aceste prevederi vor fi aplicate efectiv, impactul asupra sistemului va fi semnificativ, dar a recunoscut că mulți cetățeni rămân sceptici din cauza dificultății schimbării reflexelor vechi. Gheorghiu a explicat, pe Facebook, că anunțurile pentru angajarea membrilor CA există, însă sunt publicate discret, și a precizat că împreună cu colegii săi va monitoriza constant aceste selecții și le va aduce în atenția publicului pentru a facilita participarea oamenilor competenți.
Carpatica Feroviar România caută membri pentru Consiliul de Administrație
Vicepremierul a subliniat că doar prezența în fruntea companiilor de stat a unor oameni care răspund pentru rezultate și nu pentru loialități politice poate aduce schimbarea reală. Ea a anunțat că procesul începe cu Carpatica Feroviar România, noua companie publică de transport feroviar de marfă creată după falimentul CFR Marfă, și a îndemnat specialiștii în transport feroviar, finanțe, guvernanță corporativă, management sau juridic să aplice, sau să recomande persoane potrivite.
Oana Gheorghiu a precizat că fiecare candidatură profesionistă reprezintă o mică victorie pentru România și că aceste succese, adunate, pot schimba lucrurile semnificativ.
„Am învățat în toți anii ăștia că schimbarea nu se poate face peste noapte, că e nevoie de perseverență, de lucrat la firul ierbii, de a o lua de 100 de ori de la capăt, pentru că orice mică bătălie câștigată deschide alte fronturi.
Am învățat să nu renunț, să înțeleg dezamăgirea celor din jur și să trec peste propriile mele dezamăgiri. Să văd marile oportunități oferite de micile victorii.
Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicați și voi, cetățenii. Am să vă spun cum.
Până de curând, locurile din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat se ocupau la telefon sau din pixul cuiva, nu prin competență, ci prin relații. Acum, legea elimină aceste practici. Odată cu modificarea OUG 109, pozițiile din Consiliile de Administrație trebuie scoase la selecție publică, pe bază de criterii de competență.
Dacă acest pas este transpus în practică în mod real, atunci impactul său va fi enorm în sistem.
Știu că mulți dintre voi sunteți sceptici. Și înțeleg de ce. Reflexele vechi se schimbă greu. De exemplu, anunțurile pentru angajarea membrilor CA există, dar sunt publicate discret, acolo unde puțini le găsesc (vedeți linkul din primul comentariu- care e de fapt un document pe care trebuie să-l descărcați). De aceea, împreună cu colegii mei ne-am propus să monitorizăm constant anunțurile de selecție pentru CA-urile companiilor de stat și să le aducem în atenția voastră, aici. De aici, vă rog să le preluați și voi, pentru că fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuți oameni cu competențe și dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate și în companiile de stat.
În felul acesta vom ajuta împreună ministerele să facă acest proces cu adevărat transparent și să deschidem ușa către oameni competenți și independenți.
Singurul mod real în care se schimbă o companie de stat este dacă în fruntea ei ajung oameni care știu ce fac și răspund pentru rezultatele companiei, nu pentru loialități politice.
Începem azi cu Carpatica Feroviar România, care caută membri în Consiliul de Administrație. Dacă ești specialist în transport feroviar, finanțe, guvernanță corporativă, management sau juridic: Aplică! Dacă nu ești tu, dar știi pe cineva potrivit, trimite-i acest mesaj.
Carpatica Feroviar e noua companie publică de transport feroviar de marfă, creată după ce CFR Marfă a ajuns în faliment, din cauza unui management neperformant, a deciziilor politice și a unui Consiliu de Administrație care nu a răspuns niciodată pentru rezultate, așa cum arată rapoartele Curții de Conturi. Tocmai de aceea e crucial ca această nouă companie să funcționeze pe alte baze, încă de la început
Fiecare candidatură profesionistă depusă este o victorie reală pentru România, oricât de mică ar părea. Și victoriile mici, adunate, schimbă lucrurile. V-o spun din experiență 😊.
Mulțumesc!”, a scris Gheorghiu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.