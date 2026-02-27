CE Oltenia se află în centrul unei analize detaliate declanșate de Comisia Europeană, după ce autoritățile române au notificat modificări importante ale planului de restructurare aprobat anterior. Executivul european verifică dacă noile propuneri sunt compatibile cu legislația UE în materie de ajutoare de stat.

În forma inițială, planul a fost aprobat condiționat în ianuarie 2022 și prevedea un sprijin financiar de 2,66 miliarde de euro pentru perioada 2021-2026. Ulterior, România a solicitat majorarea sumei cu încă 200 de milioane de euro, ajungând la un total de 2,86 miliarde de euro, precum și prelungirea perioadei de restructurare cu trei ani, până la finalul lui 2029.

Potrivit informațiilor transmise de Comisie, această etapă de analiză este esențială pentru a determina dacă planul revizuit mai îndeplinește condițiile stricte impuse de regulile europene. Investigația nu presupune automat o decizie negativă, ci deschide procedura de evaluare aprofundată.

În cadrul acestei proceduri, România și alte părți interesate, inclusiv compania CE Oltenia, au posibilitatea de a transmite observații și argumente suplimentare. Comisia subliniază că deschiderea investigației nu anticipează rezultatul final al analizei.

Modificările propuse pentru CE Oltenia sunt justificate de autoritățile române prin întârzieri în implementarea unor investiții esențiale în capacități de producere a energiei pe bază de gaze naturale și energie solară. Aceste întârzieri au afectat calendarul de eliminare treptată a producției pe bază de lignit.

România invocă și contextul geopolitic actual, argumentând că există riscuri pentru securitatea aprovizionării cu energie în regiune. În acest context, țara noastră are un rol important, fiind furnizor principal de electricitate pentru Republica Moldova și unul dintre furnizorii relevanți pentru Ucraina.

Comisia Europeană va analiza mai multe aspecte esențiale înainte de a lua o decizie. Printre acestea se numără caracterul rezonabil al prelungirii perioadei de restructurare și capacitatea planului de a restabili viabilitatea economică pe termen lung a CE Oltenia.

De asemenea, va fi evaluată contribuția proprie a companiei, a investitorilor și a instituțiilor financiare la acoperirea costurilor suplimentare, pentru a se stabili dacă ajutorul de stat rămâne proporțional. În paralel, Comisia va verifica dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a limita eventualele distorsiuni ale concurenței generate de acest sprijin financiar.

Un alt punct important al investigației vizează cauzele întârzierilor în implementarea planului inițial. Executivul european trebuie să stabilească dacă aceste întârzieri au fost în afara controlului companiei sau al statului român.

CE Oltenia reprezintă unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic românesc, având activități integrate de extracție a lignitului și producere a energiei electrice. Compania este controlată majoritar de statul român, care deține 87,48% din acțiuni, în timp ce Fondul Proprietatea are o participație de 11,81%, iar restul acțiunilor aparțin altor entități de stat.

Pe lângă rolul strategic în sistemul energetic, compania are și o importanță socială majoră, fiind unul dintre principalii angajatori din regiune, cu peste 8.000 de salariați. Zona în care operează se confruntă constant cu rate ale șomajului peste media națională, ceea ce amplifică impactul oricăror decizii privind restructurarea.

Regulile europene permit acordarea de ajutoare de stat pentru salvarea și restructurarea companiilor aflate în dificultate, însă doar în condiții stricte. Acestea impun, printre altele, existența unui plan credibil de redresare, contribuții proprii semnificative și măsuri pentru limitarea efectelor asupra concurenței.

În cazul în care un plan de restructurare a fost deja aprobat, statele membre pot solicita modificări pe parcursul implementării. Totuși, orice ajustare, inclusiv majorarea ajutorului sau extinderea termenelor, trebuie reevaluată de Comisia Europeană pentru a se asigura că respectă în continuare cadrul legal comunitar.