Programul care acordă vouchere pentru fertilizare in vitro oferă, pe lângă sprijin financiar, și facilități legale pentru angajate, menite să susțină procesul medical și recuperarea necesară după proceduri.

Conform legislației în vigoare, mai exact OUG nr. 26/2019, femeile care aleg această procedură au dreptul la trei zile de concediu plătit. Aceste zile sunt împărțite astfel încât să corespundă etapelor esențiale ale intervenției: o zi este destinată puncției ovariene, iar alte două zile sunt acordate imediat după embriotransfer, pentru refacere.

Pentru a beneficia de aceste zile libere, angajatele trebuie să depună o solicitare la locul de muncă, însoțită de o scrisoare medicală emisă de medicul specialist. Dreptul se acordă anual și face parte dintr-un set mai larg de măsuri gândite pentru a sprijini atât cuplurile, cât și persoanele singure care își doresc copii.

Pe lângă concediul plătit, programul include și acordarea unor ajutoare financiare consistente, sub formă de vouchere, menite să acopere costurile ridicate ale tratamentelor și procedurilor medicale implicate în fertilizarea in vitro.

Autoritățile au confirmat că programul de vouchere va continua și în 2026, cu o alocare bugetară similară celei din anul anterior, dar cu perspective de extindere prin accesarea unor fonduri europene.

Ministerul Muncii a anunțat că se poartă discuții avansate cu Comisia Europeană pentru obținerea unor resurse suplimentare, care ar urma să completeze bugetul deja existent. Scopul este crearea unei rezerve financiare mai consistente pentru a acoperi cererea tot mai mare.

„Pentru programul pe anul ăsta, lucrurile au mers foarte bine, cred eu. Pentru anul viitor, solicitarea de la bugetul de stat o vom face similară cu ce am avut bugetat anul acesta și sper că fondurile europene, așa cum am discutat cu domnul Pâslaru și pare că am găsit o soluție, zic, pare, deși sunt extrem de optimist, dar cred că trebuie să așteptăm să se usuce cerneala pe o hârtie. Angajamentul domnului Pâslaru este ferm. Ministerul Fondurilor Europene e un partener onest cu Ministerul Muncii pe această temă. Asta e fără discuție. Doar că sunt niște proceduri care trebuie îndeplinite, inclusiv în comunicarea cu Comisia, și trebuie să fim prudenți până atunci. Acei bani ar fi bine să fie un surplus peste bugetul pe care l-am avut anul ăsta”, a declarat ministrul Muncii Florin Manole.

Oficialii subliniază că, deși există optimism în privința obținerii fondurilor europene, procedurile administrative sunt încă în desfășurare, iar confirmarea finală depinde de semnarea documentelor oficiale.

Planurile pentru anul 2026 includ extinderea semnificativă a programului, astfel încât numărul celor care primesc vouchere pentru fertilizare in vitro să crească considerabil.

Dacă în 2025 au fost înregistrate aproximativ 6.400 de dosare aprobate, autoritățile își propun să ajungă la circa 12.000 de beneficiari în anul următor. Această creștere este condiționată în principal de disponibilitatea fondurilor suplimentare.

„Mi-aș dori să dublăm numărul de beneficiari, adică dacă anul ăsta o să fim, probabil, pe la 6.400, putem să mergem spre 12.000, sper eu. Nu o luați ca promisiune, pentru că nu vreau să fac nicio promisiune. Am promis că fac tot posibilul ca acest program să fie finanțat anul ăsta. Am avut și concursul colegilor, s-a întâmplat, mă bucur. Am spus de mult că voi încerca să aduc fonduri europene pe acest program. Pare că ne apropiem de un deznodământ pozitiv, dar încă nu suntem acolo. Când vom fi acolo, o să putem să dăm cifre. Dar, cu siguranță, vor fi mai mulți bani decât anul ăsta.”, a mai spus Florin Manole.

Interesul ridicat pentru acest program a determinat autoritățile să caute soluții pentru reducerea listelor de așteptare și pentru extinderea accesului la finanțare. Programul de fertilizare in vitro este considerat unul dintre cele mai solicitate mecanisme de sprijin social din ultimii ani, ceea ce pune presiune pe stat să crească resursele disponibile.