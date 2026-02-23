Florin Manole a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că pachetul de solidaritate propus de PSD este o parte din răspunsul necesar și cerut de societate la impactul inflației asupra bugetelor familiilor.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan a semnat acest pachet, Manole a precizat că nu s-a ajuns încă în acel punct și că actul normativ a fost elaborat și urmează să fie pus pe traseul administrativ.

Ministrul a afirmat că măsura nu își propune combaterea sărăciei, pe care a descris-o ca fiind o problemă mai amplă, ci doar o compensare pentru cele mai afectate familii. El a arătat că sumele sunt insuficiente, însă reprezintă o atenuare a efectelor inflației.

„Încă nu suntem în acest punct, actul normativ a fost făcut, îl vom pune pe traseul administrativ. Acest pachet este o parte din răspunsul necesar şi cerut de societate la impacul inflaţiei în bugetul familiilor. Nu ne propunem să combatem sărăcia, din păcate, e prea puţin. Este doar o compensare pentru cele mai afectate familii. Vorbim despre sume insuficiente. Oricine dintre politicieni care poate să pună că aşa ceva este pomană abdică de la rolul principal de umanitate. Nu ne putem închipui că o mamă singură cu 4 copii poate să se descurce doar cu aceşti 700 lei. Propunem o atenuare.”

În contextul în care liderul Dominic Fritz a declarat că nu pot fi inventați bani și că nu există un măgar care produce aur, Manole a replicat că nu este vorba despre aur atunci când se adaugă 100 de lei pentru un copil, ci despre bun-simț. El a calificat metafora drept nepotrivită și a întrebat de unde există bani pentru ajutoare de stat destinate companiilor.

Ministrul a susținut că sprijinirea celor mai nevoiașe familii este un mod de a atenua efectele inflației și că statul a înregistrat o creștere a colectării TVA de aproape 13 miliarde de lei. Potrivit acestuia, dacă TVA-ul a fost majorat și au fost colectate sume suplimentare, este posibilă și compensarea efectelor asupra celor mai afectați.

„Nu e aur să mai pui 100 de lei pentru copil, e bun-simţ. Este insuficient, dar nu putem să stăm nepăsători. Dar întreb şi eu: de unde, domnilor, bani pentru ajutor de stat pentru companii?

Ăsta nu este aur, e un mod de a sprijini cele mai nevoiaşe familii. Metafora asta e cel puţin nepotrivită. Totul este să facem împreună. E nevoie să sprijinim economia, dar, când e vorba de săracii acestei ţări, toată lumea devine prudentă şi dură. Ca membru al PSD, sunt mândru că am crescut pensiile de câte ori am putut. Sunt în continuare mulţi pensionariu care câştigă puţin pentru traiul de zi cu zi. Eu cred că trebuie să avem grijă şi de economie, şi de oamenii cei mai afectaţi. Să ne uităm pe execuţia bugetară, de unde îşi adună statul banii. Vedem o creştere a colectării la TVA de aproape 13 miliarde de lei. Aşa cum ai crescut TVA-ul şi ai luat bani de la cei mai nevoiaşi dintre români, putem atenua efectul inflaţiei pentru cei mai nevoiaşi. Avem în spate o serie de măsuri care au afectat puterea de cumpărare a cetăţenilor. Câţi ne-am opus la creşterea TVA-ului, apropo?”, a declarat Manole.

Florin Manole a afirmat că, din perspectiva sa, prioritatea este adoptarea pachetului de solidaritate. El a precizat că nu este rolul său să spună când ar trebui să plece premierul, menționând că PSD și-a exprimat deja poziția privind necesitatea măsurii.

Ministrul a declarat că opoziția față de pachet, în lipsa unor alternative, nu face decât să sprijine o bază socială care susține extremismul de dreapta.

„Eu prefer să avem pe masă un pachet de solidaritate trecut. Dacă nu-l avem pe masă trecut, ce altceva va fi pe masă, nu ştiu … A spus-o de mai multe ori domnul Grindeanu. Nu e rolul meu să spună când trebuie să plece sau nu premierul. PSD s-a exprimat, e neapărat nevoie pentru societate de acest pachet de solidaritate. Cine se opune, fără să vină cu altă măsură, nu face decât să sprijine baza socială care sprijină extremismul de dreapta în România”.

Totodată, Manole a anunțat că în mai puțin de trei săptămâni va fi pus în transparență un act normativ privind reorganizarea tuturor structurilor subordonate Ministerul Muncii. Reforma ar urma să includă și reducerea unor posturi de conducere.