Prezent la un eveniment de profil, Alin Burcea a explicat că industria turismului vede ca necesar un efort financiar mult mai consistent pentru vizibilitatea externă a României.

„Din ceea ce vedem noi în asociația noastră, un buget care să fie rezonabil ca să poți să te duci pe toate palierele este în jur de 20 de milioane de euro. Îmi pare rău să vă spun, nu cred că în următorii 10 ani putem să creștem mai mult de 2-3 milioane de euro. Uitați-vă, s-au scos voucherele de vacanță (…). Ce se întoarce de la Guvern în turism? Nimic. Două milioane de euro promovare. Deci, noi ne dorim să ajungem la o sumă mai mare, dar nu cred că până în 2035 depășim 5 milioane (de euro n.r.). Nu cred. E vorba de interesul politic”, a afirmat Burcea.

Reprezentanții ANAT au cerut autorităților stabilirea unui prag minim garantat pentru promovare turistică pe termen lung.

„Buget garantat până în 2035. Noi am cerut minimum 9 milioane de euro pe an. Asta este puțin, trebuie să fie mult mai mult. Deci, o țară ca România, dacă are un buget de promovare sub 10 milioane, mai bine ne ducem acasă, 10 milioane fiind o sumă mică.”

În intervenția sa, Alin Burcea a făcut referire la bugetele altor state cu performanțe ridicate în turism.

„Bugetul anual al Turciei este de 50 milioane de euro, dar gândiți-vă că în Turcia vin anual 50 de milioane de turiști. Și turcii, râdeam noi de ei, turcii vreau să spun că, din punctul nostru de vedere, excelează la turism din toate punctele de vedere și au niște oameni care fac promovare bună, sigur, plătiți bine. 50 de milioane este o sumă importantă.”

Dezbateri despre prioritățile din turism

Declarațiile vin într-un moment în care sectorul turistic reclamă subfinanțarea promovării externe, eliminarea sau reducerea unor scheme de sprijin și lipsa unei strategii coerente pe termen lung.

Alin Burcea a participat marți la Forumul antreprenorilor din turism și HoReCa, ediția a III-a, organizat de Club Antreprenor, unde tema finanțării promovării României a fost una centrală.