Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, care este prima Cameră sesizată. Inițiativa legislativă urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, forul decizional.

În expunerea de motive, inițiatorii subliniază valoarea satului românesc:

”România dispune de un patrimoniu rural unic în Europa: sate cu tradiţii vii, arhitectură autentică, gastronomie bazată pe produse locale, meşteşuguri şi obiceiuri transmise din generaţie în generaţie”.

Parlamentarii atrag atenția că potențialul turistic al satelor este insuficient exploatat, în timp ce numeroase comunități se confruntă cu:

depopulare

îmbătrânirea populației

oportunități economice limitate

”Din păcate, acest potenţial este insuficient valorificat, iar multe gospodării se confruntă cu depopularea, îmbătrânirea populaţiei şi lipsa oportunităţilor economice. În acelaşi timp, tendinţele turistice internaţionale arată o creştere accentuată a interesului pentru turismul sustenabil, experienţial şi autentic”.

Inițiatorii susțin că legislația actuală descurajează participarea gospodăriilor obișnuite la activități agroturistice. Reglementările sunt concepute în principal pentru pensiuni și ferme clasificate, implicând:

-proceduri birocratice complexe

– costuri ridicate

– condiții greu de îndeplinit

Noua lege propune înființarea Programului național „Viața la țară”, cu mai multe obiective:

Simplificarea cadrului legal pentru ca gospodăriile rurale să poată primi turiști

pentru ca gospodăriile rurale să poată primi turiști Crearea unui Registru local al producătorilor de activități rurale

Dezvoltarea unei platforme naționale online pentru promovare, rezervări și plăți

pentru promovare, rezervări și plăți Introducerea „Certificatului de producător de activități rurale” , eliberat de primării

, eliberat de primării Stabilirea unui regim fiscal simplificat și favorabil

Promovarea patrimoniului rural ca brand turistic național

Conform proiectului, platforma națională online „Viața la țară” va fi realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Operaționalizarea și administrarea vor fi externalizate, în urma unei licitații publice, către un operator privat.

Inițiatorii susțin că adoptarea legii ar putea genera efecte pozitive asupra economiei rurale:

”Adoptarea acestei legi va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării durabile a zonelor rurale, contribuind la diversificarea surselor de venit pentru populaţia locală şi la stimularea antreprenoriatului de familie”.

Proiectul ar facilita accesul gospodăriilor la activități economice turistice, ar sprijini păstrarea tradițiilor și ar reduce presiunea migrației.