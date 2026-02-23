Senatul, prima Cameră sesizată
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, care este prima Cameră sesizată. Inițiativa legislativă urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, forul decizional.
În expunerea de motive, inițiatorii subliniază valoarea satului românesc:
”România dispune de un patrimoniu rural unic în Europa: sate cu tradiţii vii, arhitectură autentică, gastronomie bazată pe produse locale, meşteşuguri şi obiceiuri transmise din generaţie în generaţie”.
Problemele actuale ale mediului rural
Parlamentarii atrag atenția că potențialul turistic al satelor este insuficient exploatat, în timp ce numeroase comunități se confruntă cu:
- depopulare
- îmbătrânirea populației
- oportunități economice limitate
”Din păcate, acest potenţial este insuficient valorificat, iar multe gospodării se confruntă cu depopularea, îmbătrânirea populaţiei şi lipsa oportunităţilor economice. În acelaşi timp, tendinţele turistice internaţionale arată o creştere accentuată a interesului pentru turismul sustenabil, experienţial şi autentic”.
Bariere legislative pentru micile gospodării
Inițiatorii susțin că legislația actuală descurajează participarea gospodăriilor obișnuite la activități agroturistice. Reglementările sunt concepute în principal pentru pensiuni și ferme clasificate, implicând:
-proceduri birocratice complexe
– costuri ridicate
– condiții greu de îndeplinit
Ce prevede Programul „Viața la țară”
Noua lege propune înființarea Programului național „Viața la țară”, cu mai multe obiective:
- Simplificarea cadrului legal pentru ca gospodăriile rurale să poată primi turiști
- Crearea unui Registru local al producătorilor de activități rurale
- Dezvoltarea unei platforme naționale online pentru promovare, rezervări și plăți
- Introducerea „Certificatului de producător de activități rurale”, eliberat de primării
- Stabilirea unui regim fiscal simplificat și favorabil
- Promovarea patrimoniului rural ca brand turistic național
Conform proiectului, platforma națională online „Viața la țară” va fi realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Operaționalizarea și administrarea vor fi externalizate, în urma unei licitații publice, către un operator privat.
Impactul estimat de inițiatori
Inițiatorii susțin că adoptarea legii ar putea genera efecte pozitive asupra economiei rurale:
”Adoptarea acestei legi va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării durabile a zonelor rurale, contribuind la diversificarea surselor de venit pentru populaţia locală şi la stimularea antreprenoriatului de familie”.
Proiectul ar facilita accesul gospodăriilor la activități economice turistice, ar sprijini păstrarea tradițiilor și ar reduce presiunea migrației.
