Ministerul Muncii lansează un nou program de finanțare pentru tineri în 2026. Proiectele pot primi până la 150.000 de lei pentru implementare

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat lansarea ediției 2026 a Concursului Național de Proiecte de Tineret și Studenți (CNPTS), program destinat susținerii inițiativelor dezvoltate de tineri și dedicate tinerilor din întreaga țară.

Potrivit informațiilor publicate de instituție, programul urmărește finanțarea unor proiecte care contribuie la dezvoltarea comunităților și la crearea de oportunități pentru tânăra generație.

În cadrul ediției din acest an pot fi depuse proiecte în mai multe domenii de interes. Printre acestea se numără educația nonformală, voluntariatul și participarea activă a tinerilor în societate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos, precum și inițiativele care vizează inovarea, cultura și creativitatea.

De asemenea, programul încurajează proiectele dedicate comunităților rurale și acțiunile care contribuie la dezvoltarea lucrătorilor de tineret.

Documentul publicat de Ministerul Muncii poate fi vizualizat AICI.

„Ai o idee care poate aduce o schimbare în bine pentru tineri? Acum e momentul să o transformi în proiect! Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale lansează ediția 2026 a Concursului Național de Proiecte de Tineret și Studenți (CNPTS) – programul prin care susținem inițiative create de tineri și pentru tineri. Educație nonformală

Voluntariat și participare activă

Sănătate și stil de viață sănătos

Inovare, cultură și creativitate

Proiecte pentru comunitățile rurale

Dezvoltarea lucrătorilor de tineret”, a scris Ministerul Muncii pe Facebook.

Pentru ediția CNPTS 2026, Ministerul Muncii a alocat un buget total de 3 milioane de lei. Valoarea maximă care poate fi acordată pentru un proiect este de 150.000 de lei.

Organizațiile interesate vor putea depune proiectele în perioada 11 iunie – 6 iulie 2026.

Reprezentanții ministerului subliniază că programul nu urmărește doar acordarea de finanțări, ci și stimularea implicării civice, dezvoltarea comunităților și crearea unor oportunități reale pentru tinerii din România. Potrivit instituției, proiectele susținute prin CNPTS pot contribui la transformarea unor idei în inițiative concrete cu impact la nivel local și național.

„Anul acesta, bugetul total este de 3 milioane de lei, iar valoarea maximă pentru un proiect este de 150.000 lei.

Proiectele pot fi depuse în perioada 11 iunie – 6 iulie 2026.

CNPTS 2026 înseamnă mai mult decât finanțare: înseamnă idei care prind viață, comunități mai active și oportunități reale pentru tineri din toată România.

Dacă faci parte dintr-o organizație de și pentru tineret sau dintr-o structură studențească, pregătește-ți proiectul și intră în competiție!”

La concurs pot participa organizațiile de și pentru tineret, precum și structurile studențești care doresc să dezvolte proiecte în domeniile eligibile și să intre în competiția pentru obținerea finanțării.

Postarea poate fi vizualizată aici.