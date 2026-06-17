Programul „Viața la țară” devine lege: sprijin pentru gospodării și turism rural

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 17 iunie, ca for decizional, proiectul de lege privind promovarea agroturismului și valorificarea patrimoniului rural prin Programul „Viața la țară”, care prevede înființarea unei platforme naționale dedicate gospodăriilor rurale și stabilește cadrul fiscal pentru desfășurarea acestor activități.

Potrivit actului normativ, în program vor putea fi incluse activități agricole și artizanale, obiceiuri tradiționale, precum și activități de cunoaștere a ecosistemelor naturale. Lista completă a activităților eligibile va fi disponibilă pe platforma online „Viața la țară”, care va fi dezvoltată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Platforma va fi administrată de un operator privat desemnat prin licitație publică și va permite înscrierea gospodăriilor participante, afișarea activităților și a perioadelor de vizitare, promovarea acestora în țară și în străinătate, precum și efectuarea rezervărilor și plăților online.

Tot prin intermediul platformei vor fi încasate sumele achitate de vizitatori, din care va fi reținut comisionul operatorului, iar diferența va fi virată beneficiarilor înscriși în program, cu transmiterea informațiilor către ANAF și autoritățile locale competente.

Veniturile obținute prin Programul „Viața la țară” vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de Codul fiscal.

Prin derogare de la legislația actuală, normele anuale de venit și coeficienții de corecție vor fi stabiliți prin ordin comun al ministrului Agriculturii și al ministrului Finanțelor, în funcție de categoria localității și de amplasamentul gospodăriei.

Ministerul Agriculturii va transmite anual către ANAF nivelul acestor norme și coeficienți, până cel târziu la 30 noiembrie a anului anterior aplicării.

Statul va finanța promovarea și formarea participanților, Programul incluzând elaborarea de ghiduri de bune practici, organizarea de cursuri gratuite privind prezentarea activităților tradiționale și protecția mediului, precum și programe de finanțare pentru conservarea ecosistemelor și patrimoniului rural.

De asemenea, Programul „Viața la țară” va fi inclus în campaniile naționale și internaționale de promovare a agroturismului românesc. Dezvoltarea și operaționalizarea platformei electronice „Viața la țară” trebuie finalizată în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii.