Economia globală începe 2026 cu un ritm de creștere moderat, estimat la +2,6%, ușor sub creșterea de +2,8% înregistrată în 2025, conform celor mai recente analize realizate de Coface. Această evoluție reflectă un context internațional marcat de riscuri geopolitice, financiare și sociale, dar și de capacitatea companiilor de a se adapta și de reziliența comerțului global.

În primele luni ale anului, Coface a efectuat șapte modificări ale ratingului de risc de țară, majoritatea pozitive:

Chile (A4 → A3) – investiții în energie și cupru, stabilitate instituțională.

Polonia (A4 → A3) – creștere susținută de fondurile UE și consumul intern.

Suedia (A3 → A2) – cerere privată puternică și piață a muncii consolidată.

Cipru (A4 → A3) – turism record și fonduri europene active.

Barbados (C → B) – consolidare fiscală și reducere datorii.

Ecuador (D → C) – redresare post-criză energetică cu sprijin FMI.

Singura retrogradare a fost Senegal (B → C), cauzată de derapaje fiscale și datorii nesustenabile.

Creșterea globală în 2026 rămâne inegală între regiuni:

SUA: prognoză de +2,2%, sprijinită de consumul intern solid, deși falimentele corporative au crescut +15% în semestrul al doilea al lui 2025.

Zona Euro: creștere moderată, aproximativ +1%, cu Germania stimulată de investiții majore și Franța stabilizată la +0,9%.

Europa Centrală: dinamică robustă, condusă de Polonia (+3,8%).

Asia: China încetinește la +4,4%, iar Asia de Sud-Est arată o reziliență variabilă.

India: motor global de creștere, cu prognoză +6,1%, susținută de cerere internă și politici proactive.

În 2025, comerțul global a crescut cu +3,9%, susținut de importurile solide din SUA și de impactul mai redus al taxelor vamale americane decât se anticipase. Vietnam a beneficiat semnificativ de reorganizarea lanțului de aprovizionare, cu +43% în importurile către SUA.

Pentru 2026, se estimează o încetinire moderată a comerțului global, pe fondul scăderii tarifelor de transport și al redeschiderii rutelor maritime tradiționale. În sectorul energetic, prețul petrolului Brent este prognozat să scadă de la 68 dolari/baril în 2025 la aproximativ 60 dolari, datorită ofertei crescute și cererii moderate.

Anul 2026 începe sub o umbra de incertitudine economică:

Riscuri geopolitice: tensiuni în America Latină, Iran și Groenlanda.

Riscuri financiare: datorii ridicate și evaluări volatile ale activelor în contextul dobânzilor mari.

Riscuri macroeconomice: politici economice instabile în SUA și posibile conflicte comerciale.

Riscuri sociale și politice: nemulțumiri crescute în populație, mai ales în Europa.

Riscuri legate de sănătate și climă: persistente și tot mai intense.

Coface oferă soluții de asigurare de credit comercial, factoring, colectare de creanțe și informații de afaceri, cu peste 100.000 de clienți în aproximativ 200 de piețe. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 1,84 miliarde euro și avea peste 5.000 de angajați.

