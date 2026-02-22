Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de președintele Donald Trump, potrivit guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta, care este și membru în Consiliul guvernatorilor al Banca Centrală Europeană.

Declarațiile au fost făcute la Veneția, în cadrul forumului anual Assiom-Forex.

Oficialul italian a explicat că, deși exportatorii străini par să fi suportat o parte din povară, estimată la aproximativ 10%, impactul principal a fost resimțit în interiorul economiei americane, transmite Bloomberg.

Potrivit acestuia, într-o primă fază, costurile suplimentare generate de tarife au fost absorbite de marjele de profit ale firmelor din SUA, însă ulterior acestea au fost transferate parțial către consumatori, care în prezent suportă aproximativ jumătate din povară.

Panetta a subliniat că, per ansamblu, se estimează că tarifele au contribuit cu puțin peste jumătate de punct procentual la rata inflației, care rămâne peste ținta stabilită de Rezerva Federală.

În opinia sa, măsurile comerciale adoptate de administrația americană au avut efecte tangibile asupra dinamicii prețurilor și asupra structurii schimburilor comerciale.

Guvernatorul Băncii Italiei a arătat că tarifele au determinat o reconfigurare geografică semnificativă a fluxurilor comerciale. Astfel, importurile americane din China s-au contractat, în timp ce importurile din state terțe, precum Mexic, Vietnam și Taiwan, au crescut. În același timp, China și-a consolidat prezența pe alte piețe alternative, adaptându-se noilor condiții comerciale.

Panetta a atras atenția că economia globală este profund interdependentă și că nicio țară nu poate prospera pe termen lung prin izolare. El a evidențiat că Statele Unite dețin în continuare o poziție dominantă în domenii critice, iar pentru multe state o îndepărtare de SUA nu e posibilă.

„Astăzi, lumea este strâns interdependentă – nicio ţară nu poate prospera mult timp izolându-se. SUA deţin încă o poziţie dominantă în domenii critice, cum ar fi tehnologia, capacitatea militară şi finanţele internaţionale şi pentru multe ţări, dezangajarea de ecosistemul american pur şi simplu nu este o opţiune viabilă”, a afirmat Fabio Panetta.

Totodată, oficialul a subliniat că și SUA au nevoie de Europa, care absoarbe o cincime din exporturile americane de bunuri și 40% din exporturile de servicii, generează o treime din profiturile externe ale multinaționalelor americane și deține un volum substanțial de titluri de stat americane.

Referindu-se la zona euro, Panetta a apreciat că aceasta dispune de instituții puternice, dar suferă de o integrare economică și financiară incompletă și de lipsa unui activ comun sigur. În opinia sa, obligațiunile suverane europene ar permite finanțarea adecvată a bunurilor publice europene și ar oferi investitorilor un activ de referință sigur și lichid, stimulând integrarea financiară a Uniunii.

În privința inflației, el a avertizat că riscurile sunt semnificative atât în sens ascendent, cât și descendent, ceea ce impune o politică monetară flexibilă, ancorată în perspectiva pe termen mediu și fundamentată pe o evaluare cuprinzătoare a datelor și a implicațiilor acestora pentru inflație și creștere.

Între timp, Donald Trump a suferit o înfrângere juridică după ce Curtea Supremă a anulat cea mai mare parte a tarifelor impuse anul trecut, apreciind că și-a depășit autoritatea prin invocarea unei legi federale privind puterile de urgență. Ca reacție, liderul de la Casa Albă a anunțat un tarif global de 15% și a promis declanșarea unor investigații care i-ar putea permite adoptarea unor noi măsuri tarifare la import.