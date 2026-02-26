Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut includerea în bugetul de stat 2026 a unui sprijin direct pentru pensionarii cu venituri reduse.

Propunerea prevede acordarea unui ajutor anual de 1.000 de lei pentru persoanele a căror pensie nu depășește 3.000 de lei lunar, subliniind că statul are responsabilitatea de a proteja cei mai vulnerabili.

”Statul trebuie să ofere respect și siguranță celor care au muncit 40-45 de ani. De aceea, susținem ferm ca micii pensionari să primească sprijin țintit de la bugetul de stat al acestui an. Cine susține că nu se poate găsi 1000 lei pe an în bugetul de stat pentru pensionarii care nu ajung la 3000 lei este foarte greșit. Este responsabilitatea statului să-i protejeze pe cei mai vulnerabili în vremuri de criză. Pentru asta suntem noi: acum trebuie acordat ajutor tangibil micilor pensionari”, a precizat Kelemen Hunor pe pagina sa de Facebook.

Președintele Sorin Grindeanu a anunțat un vot intern în partid pentru a decide dacă social-democrații vor continua colaborarea cu premierul Ilie Bolojan sau vor propune un alt lider de la PNL, precum și dacă vor menține coaliția actuală cu USR.

Această consultare vine la opt luni de la formarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și cu doar câteva zile înainte ca premierul să prezinte proiectul de buget pentru 2026 și reforma pensiilor pentru militari, polițiști și angajați ai serviciilor de informații.

Grindeanu a explicat că votul intern va fi o întrebare simplă DA/NU, privind păstrarea coaliției în forma actuală sau într-o formulă mai restrânsă, fără USR.