Noua unitate spitalicească va completa infrastructura educațională a universității, alături de Centrul de Simulare Medico-Chirurgicală, un proiect aflat în dezvoltare, destinat studenților, rezidenților și tinerilor specialiști. „Acesta va asigura formarea de competențe care vor fi ulterior valorificate cu succes în clinică, la pacienți”, detaliază rectorul.

Pentru realizările în domeniul medicinei, Universitatea „Titu Maiorescu” din București a fost inclusă de Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” 2025, iar la Gala din 19 noiembrie, prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul instituției, a primit „Premiul pentru excelență în educația medicală universitară”. Cu această ocazie, dr. Cochior a oferit un interviu publicației în care a vorbit despre proiectele recente și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Domeniul în care excelați este strâns legat de conceptul de viitor, ba chiar unul mai bun. Care dintre proiectele dvs de până acum îl considerați a fi cel mai important din acest punct de vedere?

DANIEL COCHIOR: Pot fi identificate mai multe proiecte, unele realizate, altele în curs de definire și implementare:

a. Spitalul Universitar ˝Titu Maiorescu˝ rămane încă un deziderat. Din perspectivă academic-educațională, Spitalul Universitar va funcționa ca un laborator viu al procesului de învățare medicală, asigurând integrarea practică a studenților și rezidenților în activitățile clinice, pe baza unui model european de „education through practice”. El va completa infrastructura de pregătire existentă, alături de Centrul de Simulare Medico-Chirurgicală, consolidând conceptul de „learning continuum” – trecerea naturală de la simulare la pacient, de la cunoaștere teoretică la competență profesională. Pe lângă aspectele științifice, tehnologice și sociale (cercetare clinică, soluții digitale, servicii medicale de calitate oferite comunității) acest obiectiv, odată atins, va reflecta maturitatea managerială a universității.

b. Centrul de Simulare Medico-Chirurgicală / Medical Surgical Simulation Center ˝Titu Maiorescu˝ un proiect în curs de realizare într-o locație nouă, destinat studentilor, rezidentilor, și tinerilor specialiști, va asigura formarea de competențe care vor fi ulterior valorificate cu success în clinică, la pacienți.

c. Reprezentarea UTM în Metaranking-ul național. Eforturile de consolitare a Universității Titu Maiorescu (UTM) din București se remarcă, în documentele analizate, ca singura universitate particulară comprehensivă inclusă constant în Metarankingul Național al Universităților din România, poziționându-se în top 30 din cele 87 de universități de stat și private. Această performanță, confirmată în edițiile 2020/2021, 2021/2022 și 2022/2023, reflectă recunoașterea vizibilității academice și științifice internaționale.

Reprezentarea în metaranking are o dublă semnificație: pe de o parte, confirmă validarea externă a calității actului educațional și de cercetare, iar pe de altă parte, consolidează identitatea UTM ca universitate de elită, recunoscută pe plan național și internațional. Calificativul „Grad de încredere ridicat” obținut de la ARACIS și certificarea ISO 9001:2015 susțin coerent această poziționare de vârf.

d. Consolidarea internaționalizării prin alinierea la standardele universitare europene, prin apartenența la organizații internaționale de prestigiu, prin cultivarea unei comunități academice multiculturale (prin programe în limba engleză și studenți străini) și dezvoltarea colaborărilor și parteneriatelor internaționale (educaționale, științifice, instituționale, tehnologice). De asemenea, organizarea unor extensii ale programelor de interes în Europa.

C: Care sunt principalele trei calități necesare unei cariere strălucite ca a dvs?



DC: Personal consider că experiența de viață, munca asiduă, modelele pe care ți le alegi în viața profesională pe lângă o conjuctură favorabilă contribuie semnificativ la realizarea unei cariere de succes. Aș sublinia câteva aspecte:

Curiozitate și minte „scormonitoare” – este una dintre calităţile esenţiale pentru un cercetător de success.

În leadershipul academic, capacitatea de a intreba si a investiga in mod continuu, de a nu accepta „status-quo” dar si capacitatea de a cultiva incredere in gestionarea relatiilor colegiale, lucrul în echipă, apare ca element cheie care conduce la cunoaştere, viziune, orientare spre schimbare. Aşadar, pentru un medic, manager de spital, un cadru didactic universitar-cercetător, această calitate înseamnă să fii în mod constant în căutarea optimizării, a inovaţiei, să ieși mereu din rutina profesională.

Disciplină, perseverenţă și capacitate de sacrificiu – în analiza calităţilor pentru cercetători, „perseverența” apare ca element esential. Leadershipul şi performanţa instituţională presupune capacitatea de a menţine constant standarde ridicate. E nevoie de disciplină, efort continuu, sacrificiu personal. Activitatea universitară intr-o instituție de top sau, o carieră de top în sănătate, reclamă necesitatea disciplinei, a angajamentului faţă de excelenţă (să fii mereu mai bun) si sacrificiu de timp (viaţă personală, familie). Toate acestea sunt inevitabile pentru a atinge performanţa.

Angajamentul si responsabilitatea de a fi în slujba semenilor – această orientare autentica de a fi cu prioritate în slujba semenilor ține de felul tău de a fi, este o trăsătură de caracter. Practic, am convingerea, că nu este vorba doar de carieră personală, ci de o misiune mai amplă, de sentimental responsabilității faţă de alţii.

Așadar, aceste trei calităţi – curiozitate, disciplină-perseverenţă, angajament-responsabilitate socială – pot fi considerate un „triunghi virtuos” pentru o carieră de succes în domenii cu mare relevanță socială, printre ele, prin excelență aflându-se activitatea de medic sau de cadru didactic.

C: Care considerați că este cea mai mare provocare pe care a-ți întâmpinat-o până acum?

DC: Managementul universității noastre apreciază că cea mai dificilă misiune a fost să construim și să consolidăm o universitate particulară competitivă, care să ajungă în topul universităților din România, fără sprijin financiar public, într-un sistem dominat de instituții de stat si prejudecati privind invatamantul universitar particular national si european. Intrând un pic mai în detaliu, lipsa sprijinului financiar public constituie un dezavantaj competitiv major, universităţile private fiind nevoite să îşi asigure prin eforturi proprii resursele (de management, infrastructură, cercetare, internaţionalizare) în contextul în care instituţiile publice beneficiază în mod consistent de finanţări publice.

Credibilitatea instituțiilor private şi percepţia socială cu privire la acestea sunt relative fragile: în mediul românesc există prejudecăţi în privinţa universităţilor private, în sensul unei suspiciuni că acestea ar avea standarde mai scăzute sau ar fi mai puţin legitime decât cele de stat, aspect care, tocmai prin ceea ce noi construim în Universitatea Titu Maiorescu nu se probează. Competitivitatea pe plan internaţional şi atragerea studenţilor străini constituie un obiectiv, dar şi o altă provocare. Echilibrul între misiunea socială, formarea profesională şi autonomia instituţională este complex: universitatea privată trebuie să ofere excelenţă, să demonstreze că „merită” în sistem, să contribuie la binele societății şi în acelaşi timp să rămână sustenabilă financiar şi instituţional.

C: ⁠Care sunt lipsurile inacceptabile cu care vă confruntați în activitatea dvs?

DC: Competiția neloială în piața educațională. Deși universitățile de stat beneficiază de resurse financiare din fonduri publice pentru activitățile administrative, de management, educaționale de cercetare și altele, au dreptul legal să aibă în cifra de școlarizare un număr semnificativ de mare locuri cu taxa, la fel ca învățământul particular, practic un învățământ particular mascat, a cărui pondere este mare. Este inacceptabil că universitățile private nu au acces, în condiții egale cu universitățile de stat, la fonduri publice pentru cercetare, naționale sau ale uniunii europene. De asemenea, este inacceptabilă competiția neloiala cu instituțiile universitare de stat în sistemul public de sănătate, unde accesul studenților proveniți din învățământul particular devine tot mai restricționat, generând riscuri și crize în managementul formării clinice a studenților.

Aceste provocări conturează cadrul în care Universitatea Titu Maiorescu îşi formulează strategiile (educaţionale, de cercetare, internaţionalizare si de calitate), în sensul de a se poziţiona ca actor de top în spaţiul românesc şi european al învăţământului superior.

C: Care credeți că ar fi primele trei decizii pe care omenirea ar trebui să le ia urgent pentru a beneficia cu toții de un viitor mai bun?

DC: Probabil că asupra unui număr mai mare de decizii ar trebui sa cadă de acord marile puteri și societatea internațională. Dar daca e să ne gândim la 3 din acestea, ele ar putea fi:

a. Restabilirea ordinii de drept internaţional şi a valorilor fundamentale. Decizia de a reafirma şi implementa cu fermitate prevederile Cartei ONU – respectul pentru persoana umană, demnitate, egalitatea în drepturi, stat de drept, democraţie. Acest fapt ar presupune decizia de a comuta de la priorităţi imperialiste specifice secolelor trecute si necesități curente de securitate si înarmare la priorităţi civice, sociale şi de dezvoltare. Acest aspect se va putea realiza numai dupa garantarea pacii internationale pe toate continentele.

b. Integrarea tehnologiilor moderne (AI, VR, AR) cu prioritate în domenii strategice cu impact social major. Decizia ca tehnologiile de tip Artificial Intelligence (AI), realitate virtuală (VR) şi realitate augmentată (AR) să fie orientate direct către educaţie, sănătate, incluziune, creştere egală de şanse. Cunoastem din rapoarte ale instituțiilor internationale, de exemplu, (OECD) ca noile tehnologii si potenţialul AI în educaţie este determinant în a îmbunătăţi echitatea şi incluziunea sociala. Astfel, tehnologia ar devini instrument central pentru egalitate, nu doar un instrument de oportunitate accesibil in unele societati sau comunitati umane.

c. Gestiunea judicioasă a resurselor, integrare culturală, economică şi socială, şi orientarea resurselor mai mult spre cercetare şi inovare. Această decizie combină mai multe paliere: redistribuirea resurselor – prioritizarea capitalului spre educaţie, sănătate, cercetare; acces egal al tuturor cetăţenilor la educaţie şi sănătate, garantarea drepturilor fundamentale în acord cu Delarația universala a drepturilor omului; promovarea integrării culturale, economice şi sociale între popoare şi regiuni, astfel încât globalizarea să funcţioneze ca vector de coeziune şi nu de disparitate.

În concluzie, cred că aceste trei decizii – restabilirea dreptului internaţional şi a valorilor umaniste, integrarea conştientă a tehnologiilor pentru binele comun, şi redirecţionarea resurselor spre dezvoltare, incluziune şi inovare – oferă un cadru coerent pentru „un viitor mai bun” pentru toţi.

C: Ce sfaturi i-ați da unui tânăr ce s-a hotărât să meargă pe urmele dvs în carieră?

DC: Viziunea mea asupra generației tinere și a formării profesionale înalte se structurează în jurul unor convingeri:

Trebuie să credem în potențialul generației tinere. În urma mea vin tot mai mulți tineri capabili să dezvolte parcursuri profesionale care vor avea un impact social major. Universitatea Titu Maiorescu este definită ca „o universitate a tinerilor, cu porțile larg deschise celor care vor să crească, să se dezvolte și să se desăvârșească prin educație, cercetare și cunoaștere”. Această încredere în noua generație este însoțită de convingerea că tinerii pot contribui semnificativ la dezvoltarea societății prin competență, responsabilitate și prin asumarea unor valori umaniste.

Este necesară cultivarea disciplinei, a curiozității și perseverenței. Cariera medicală, universitară și managerială presupune muncă intensă, rigoare și sacrificiu. Tânărul care aspiră la o carieră strălucită trebuie să fie pregătit să plătească prețul succesului măsurat în timp și în efort, uneori chiar și în plan personal și, să își asume cu pasiune misiunea de a se dărui cunoașterii și semenilor.

Dăruirea de sine și vocația umanistă constituie obligație morală. Profesiile medicale și academice nu sunt simple ocupații, ci „misiuni” în serviciul omului și al societății. Este necesar ca tinerii să înțeleagă ideea că „adevărata carieră nu este doar profesională, ci morală și socială”.

Deschidere către lume și inovație. UTM promovează internaționalizarea, cercetarea și utilizarea tehnologiei (AI, VR, AR) în educație și medicină. Tinerilor li se recomandă curajul de a explora și inova, de a combina tradiția academică cu știința viitorului, participând activ la proiecte și mobilități internaționale.

Construirea unui parcurs personal autentic. „Să nu copieze, ci să creeze”, acesta este ethosul specific identității maioresciene pe care ne străduim să il promovăm în cultura organizațională a universității.

Cred că un mesaj către tineri s-ar putea rezuma astfel: „Fiți curioși, disciplinați și perseverenți. Pregătiți-vă să vă dăruiți profesiei și oamenilor, să lucrați cu pasiune și simț de răspundere. Aveți șansa de a construi o lume mai bună în educație, știință și societate, și cred cu tărie că generația voastră o va face.”