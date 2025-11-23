Florina Ionescu, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Sunt managerul unui spital județean, cu 2.400 de angajați și 57 de secții și compartimente, care își desfășoară activitatea medicală la nouă adrese, în 23 de clădiri – mare parte dintre ele cu o vechime de peste 100 și chiar peste 200 de ani. Am fost numită, prin concurs, în anul 2022 manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Am pornit pe acest drum cu dorința și totodată ambiția de a dezvolta serviciile medicale prioritare pentru județul nostru și pentru a asigura condiții decente de spitalizare pentru pacienți. Consiliul Județean Arad este ordonatorul de credite al spitalului.

Împreună cu această instituție încercăm să accesăm toate liniile de finanțare, disponibile pentru sănătate, deoarece, fiecare secție și compartiment necesită fie reabilitări, fie modernizări sau dotări cu echipamente performante.

Anul acesta am reușit să semnăm două contracte esențiale pentru pacienții cu afecțiuni oncologice – înființarea unui laborator de medicină nucleară dotat cu aparatură PET-CT și SPECT-CT– extrem de necesar pentru diagnostic, monitorizare și tratament oncologic, respectiv, dotarea Laboratorului de Anatomie Patologică cu echipamente pentru diagnosticarea și stabilirea tratamentului personalizat, în funcție de profilul tumoral identificat pentru pacienții oncologici. Cel de-al doilea proiect se apropie de finalizare, spre sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie estimăm că vom putea efectua primele biopsii.

Tot în această perioadă avem proiecte importante pentru spital, aflate în curs de implementare și aici aș aminti reabilitatea energetică a uneia dintre cele mai vechi clădiri – construită în urmă cu aproape un sfert de secol; modernizăm cel mai mare bloc operator al spitalului și dotăm Laboratorul de Microbiologie Moleculară. În paralel cu dotările și renovările care se desfășoară acum în spital, am implementat și un proiect menit să îmbunătățească soluțiile informatice integrate și infrastructura IT pentru un acces mai bun și mai rapid la bazele de date ale spitalului de la fiecare adresă și pentru creșterea siguranței la atacurile cibernetice.

Fiecare dintre aceste proiecte sunt importante pentru mine – împreună cu colegii din spital și cu cei din cadrul Consiliului Județean Arad am depus eforturi susținute pentru a ajunge la semnarea contractelor și mai apoi la implementare. Poate cel mai drag mie, este proiectul privind dotarea spitalului cu aparatură oncologică – PET-CT și SPECT-CT – echipamente care nu există la ora actuală la Arad, deși județul nostru se situează pe primele locuri în clasamentul morbidității cu afecțiuni oncologice. Echipamentele vor permite nu numai diagnosticarea completă, aici la Arad, ci și reducerea costurilor, distanței și disconfortului arădenilor cu asemenea afecțiuni.

Florina Ionescu, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Vă spuneam acum doi ani, într-un interviu similar, că un manager de spital trebuie să fie un bun strateg, înarmat cu perseverență și implicare. Aș mai adăuga acum că nu trebuie să îi lipsească curajul și ambiția deoarece sunt esențiale în contextul în care la peste 50 de secții și compartimente provocările și problemele apar la tot pasul.

Florina Ionescu, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Sunt manager numit prin concurs din anul 2022 însă am fost numită manager interimar în primul val al pandemiei, în mai 2020. Ritmul alert, necesitatea luării unor decizii, vitale, contra-cronometru a fost prima mea mare provocare. Mi-ar plăcea să vă spun că provocările s-au minimizat, dar zi de zi, apar altele – finanțarea insuficientă nevoilor actuale, drămuirea cu mare atenție a fiecărui ban, lipsa de personal medical în unele secții, nevoia de dezvoltare a unor servicii medicale moderne. Fiecare provocare este mare în felul ei, dar este foarte important să poți munci în echipă și să lupți pentru a trece de orice obstacol pentru binele și siguranța aproapelui.

Florina Ionescu, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Echipa! Aparatura medicală performantă, de ultimă generație este esențială în stabilirea diagnosticelor și schemelor terapeutice eficiente însă, dacă nu ai o echipă, care să o utilizeze și care să fie empatică și înclinată înspre nevoile aproapelui, aparatura devine insuficientă. Avem, la spital, colegi dedicați profesiei și dornici să se perfecționeze pentru a folosi, cu succes, noile tehnologii medicale.

Florina Ionescu, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: În ultimii ani am învățat că teoria coincide prea puțin cu practica. Rolul unui manager nu presupune doar semnarea unor documente și îndeplinirea indicatorilor din contractul de management. Înseamnă să fii alături de echipa ta, să o susții, să identifici soluții contra-cronometru atunci când te confrunți cu probleme care pot afecta calitatea actului medical.

Nu mi-am dorit să fiu manager de spital însă, am fost numită, în 2020, prin ordin de ministru și am acceptat această provocare deoarece spitalul se afla într-o situație dificilă. Perioada de interimat 2020- 2022 a însemnat învățare din mers, dedicare și implicare totală locului de muncă, gestionarea cât mai eficientă a fiecărei resurse existente. Tot în această perioadă m-am confruntat cu multe neajunsuri – pornind de la fonduri și până la dotări și condiții de spitalizare. Când am ales să mă prezint la concurs, în 2022, am avut în vedere nevoia de schimbare și de dezvoltare a serviciilor medicale. Mi-am dorit să duc la bun final proiectele începute și să dezvolt noi servicii esențiale pentru pacienți.

Florina Ionescu, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Drămuirea fondurilor disponibile pentru a asigura tot ceea ce are nevoie un spital pentru a funcționa – medicamente, materiale sanitare, utilități, reparații și investiții în vederea dezvoltării.

Florina Ionescu, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Unul dintre principalele mele obiective are în vedere dezvoltarea serviciilor oncologice. Din 2022 am făcut pași mici dar siguri. Din 2024 Secția Clinică Oncologie Medicală are un sediu nou, într-o clădire încăpătoare și adaptată nevoilor de monitorizare, îngrijire și tratament chimioterapeutic. Am înființat un compartiment de chirurgie oncologică. An după an am pus accent pe dezvoltarea serviciilor de screening pentru afecțiunile oncologice, asigurând personal specializat și echipamente performante, În scurt timp, aparatura medicală va fi completată de un SPEC-CT și un PET-CT. Ne mai rămâne să identificăm o linie de finanțare pentru un centru de radioterapie pentru a putea spune că, la Arad, putem asigura servicii medicale oncologice complete.

Dezvoltarea serviciilor medicale oncologice, pot spune că este proiectul meu de suflet pentru că știu și văd zi de zi greutățile cu care pacienții oncologici se confruntă în lupta cu aceste boli nemiloase.