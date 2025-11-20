Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025. Dr. Adrian Marinescu, premiat pentru performanță remarcabilă în managementul sanitar de stat

Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025, a avut loc ieri seară, 19 noiembrie, la Club ONE din București, reunind figuri importante ale sistemului medical românesc: medici, manageri de spitale, cercetători, reprezentanți ai rețelelor de clinici și companii din industria farmaceutică. Ajunsă la cea de-a treia ediție, gala s-a impus deja ca un reper în recunoașterea excelenței din sănătate, aducând în prim-plan proiecte și inițiative care au contribuit semnificativ la modernizarea sistemului sanitar și la creșterea calității serviciilor medicale din România.

Unul dintre cele mai aplaudate momente ale serii l-a reprezentat acordarea premiului pentru performanță remarcabilă în managementul sanitar de stat doctorului Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. Institutul, cu o tradiție de peste două secole și prima unitate sanitară de stat certificată pentru calitatea serviciilor din România, se confrunta în noiembrie 2024 cu datorii de peste 4 milioane de euro. În doar 11 luni de la preluarea mandatului, acestea au fost achitate integral, iar unitatea a devenit un exemplu de redresare și dezvoltare sustenabilă în sistemul public de sănătate.

„Continuăm cu un premiu care vorbește despre rezultate concrete, curaj administrativ și o doză sănătoasă de determinare: Premiul pentru performanță remarcabilă în managementul sanitar de stat care revine dlui Asist. Univ. Dr. ADRIAN MARINESCU – Manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. Institutul Matei Balș are o istorie impresionantă, întinsă pe mai bine de două secole, și a fost prima unitate sanitară de stat din România certificată pentru calitatea serviciilor. Totuși, în noiembrie 2024, când dr. Marinescu a preluat conducerea, instituția avea o datorie de peste 4 milioane de euro. Ei bine… povestea nu se termină aici, ci începe spectaculos: în doar 11 luni, împreună cu echipa institutului, această datorie a ajuns la zero. Astăzi, Matei Balș este unul dintre cele mai performante exemple de dezvoltare din sistemul public, cu accent pe accesibilitate, modernizare și calitate reală a actului medical. Îl invit alături de mine pe dl. Asist univ. dr. Adrian Marinescu pentru a primi acest premiu bine-meritat. Domnule doctor, Într-un sistem sanitar de stat adesea marcat de provocări financiare și birocratice, cum ați reușit să transformați Institutul Matei Balș într-un model de eficiență și performanță? Felicitări și mult succes în continuare!”

În discursul său, dr. Adrian Marinescu a subliniat că premiul aparține, în primul rând, echipei Institutului Matei Balș, formată din aproximativ 1.500 de angajați, care au contribuit zi de zi la redresarea instituției. Acesta a explicat că, deși institutul a fost dintotdeauna o unitate strategică și performantă, anii pandemiei au adus presiuni uriașe asupra resurselor financiare, în contextul în care prioritatea absolută a rămas salvarea vieților pacienților. Totodată, el a atras atenția asupra importanței unei finanțări corecte și constante pentru spitalele de boli infecțioase, având în vedere că acest domeniu va continua să se confrunte cu provocări majore și situații critice în viitor.

Managerul Institutului Matei Balș și-a exprimat speranța ca institutul să fie recunoscut nu doar teoretic, ci și financiar, ca unitate strategică pentru România, astfel încât să poată face față misiunilor sale esențiale.

„Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Apropo de ce discutam mai devreme, spuneați voi despre tradiție. O urare pentru organizatori ar fi în felul următor, vă urez așa mulți ani de acum încolo, vreo 100, cred că 100 o să vă ajungă, chiar dacă cei din sală nu vom mai fi prezenți, deși nu se știe, poate că, apropo de felul în care merg lucrurile în medicină, poate că vom trăi, dacă nu veșnici, măcar… vreo 150 de ani. Facem un calcul, nu? Legat de premiu… Primul lucru pe care l-aș spune este că acest premiu îl dedic echipei mele de la Matei Balș. O să mă întrebați ce înseamnă echipa de la Matei Balș. Înseamnă cam 1500 de oameni, aproximativ. Sunt colegii mei în sală. Sunt 1500 de oameni care, din punctul meu de vedere, și-au adus un aport egal în fiecare zi. Sunt oameni care duc greu. Sigur că o să mă întrebați cum e cu povestea, care are totuși un final fericit. Nu am mai apucat să spun povestea, că deja dumneavoastră ați spus cum e cu finalul. Eu aș face o corecție și aș spune că Institutul Matei Balș a fost o unitate performantă și strategică dintotdeauna. Doar că poveștile, ca să termine frumos, la un moment dat trebuie să aibă și o parte, hai să spunem, mai puțin plăcută. N-aș discuta acum despre motivele pentru care am ajuns la datoria respectivă. Sunt multe de spus. Cred că știți bine că spitalele din România au o finanțare care se obține într-un anumit fel. În momentul în care am vorbit de o pandemie, nu ne-a fost deloc ușor, deși lumea vedea la televizor că Institutul Matei Balș… Este vârful de lance, chiar dacă era adevărat. numai că în spate ceea ce însemna finanțare nu stătea deloc bine. Au fost niște ani complicați în care ne-am ocupat de pacienți să le salvăm viața, pacienții cu infecție cu SARS-CoV-2. Și apropo de discuția de mai devreme cu ce spunea de un profesor… Și pe mine mă impresionează copiii în cea mai mare măsură. Au fost, din păcate, cazuri dramatice și în timpul pandemiei au fost și diverse boli infecțioase care, din păcate, n-au mers către happy end. Și cred că nu e nimic mai impresionant decât să vezi un copil care la un moment dat se prăpădește în condițiile în care tu încerci să faci absolut tot ce se poate. Iar legat de poveste, în noiembrie 2024, lumea din jur spunea în felul următor. ”Nu cred că la instituția Matei Bale și intră în discuție datoriile.” Și le spuneam, da, intră în discuție datoriile, pentru că de-a lungul istoriei au fost imperii care la un moment dat au avut niște momente grele. Unele s-au ridicat, altele nu. Ce este important e că în momentul de față și ce contează cel mai mult… este că într-adevăr putem privi la viitor. Ne gândim la dezvoltare, exact cum spuneați mai devreme, pentru că sunt niște pași extrem de importanți. Să știți că unitățile strategice, cum se întâmplă cu Institutul Matei Bal și în domeniul bolilor infecțioase, nu se rezolvă doar cu aer, adică au nevoie de o finanțare, au nevoie de surse și în momentul în care vrei într-adevăr să ai o performanță, în momentul în care te gândești la provocările din cadrul bolilor infecțioase. Și să știți că nu o să intru acum în polemici, nu o să mă gândesc la conspirații, nu vorbește nimeni de o altă pandemie, dar să nu vă așteptați că în domeniul bolilor infecțioase nu vor fi probleme, vor fi. Și în momentul în care apar astfel de cazuri și vă aduc aminte de acele suspiciuni de Ebola și nu numai, și tot ce înseamnă febre hemoragice, să știți că acele cazuri veneau la Matei Balș. Doar că să ai niște secții, să ai niște lucruri care să fie pregătite în orice moment, acest lucru presupune să ai și o finanțare pe măsură. Sperăm că în viitorul apropiat, mai ales că urmează ca unitățile spitalicești, așa cum bine știți, să fie altfel cotate. Sperăm că în domeniul bolilor infecțioase, Institutul să fie cotat ca unitate strategică, dar nu doar în plan teoretic. ci să fie niște lucruri absolut concrete la nivel de venituri, în așa fel încât finanțarea să fie pe măsură și noi să oferim ceea ce trebuie pentru România și pentru poporul român. În încheierea spunem felul următor. Din punctul meu de vedere, această poveste se încheie și are un final fericit. pentru institut și nu are nicio legătură că sunt eu în acest moment. Cum spunea cineva, funcțiile sunt absolut de moment. Dar îmi doresc ca Institutul să nu mai treacă prin momente grele și, într-adevăr, să-și aducă aportul pe care cred că și l-a adus în pandemie, în toate epidemiile de gripă, în orice ce înseamnă cazuri grave, în ceea ce privește bolile infecțioase și o sper din suflet. că astfel de situații, astfel de recunoașteri se referă la un institut care a făcut foarte mult, așa cum se întâmplă în domeniile medicale cu multe alte spitale, cu multe alte… unități spitalicești care sunt de elită. Doamne ajute și să ne auzim sănătoși. Mulțumesc frumos!”, a declarat asist univ. dr. Adrian Marinescu.

Gala Capital Performeri din Sănătate a avut loc miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București. A fost difuzată în direct și pe Facebook „Capital România” și pe canalul de YouTube „HAI România!”.