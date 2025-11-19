Moneda bulgară nu va mai fi acceptată în magazine după 31 ianuarie 2026. Atât rezidenții, cât și turiștii trebuie să țină cont că, după această dată, nu va mai fi posibilă plata cu leva nicăieri.

Introducerea euro duce la retragerea bancnotelor și monedelor în leva, iar acestea nu vor mai avea statut de mijloc legal de plată. Banca Centrală Europeană și Banca Națională a Bulgariei au transmis un anunț detaliat despre procesul de trecere la moneda unică.

Bulgaria va adopta oficial euro pe 1 ianuarie 2026. Toate conturile bancare, depozitele, economiile și conturile curente vor fi convertite automat în euro. Conversia se va face la cursul fix de 1 euro pentru 1,95583 leva.

Procesul este gratuit și nu implică formalități suplimentare pentru clienți. Această schimbare vizează întreaga economie, pentru că atât instituțiile financiare, cât și comercianții și furnizorii de servicii vor lucra exclusiv în euro după perioada de tranziție.

Între 1 și 31 ianuarie 2026, atât leva, cât și euro vor putea fi folosite în magazine, restaurante și alte puncte de vânzare. După 1 februarie 2026, singura monedă acceptată va fi euro. Persoanele care dețin numerar în leva trebuie să îl folosească până la 31 ianuarie sau să îl schimbe la o bancă ori la Banca Națională a Bulgariei.

În această perioadă, comercianții trebuie să dea restul integral în euro, indiferent cu ce monedă plătește clientul. Excepția este permisă doar atunci când casa de marcat nu mai are suficiente bancnote și monede în euro, situație în care restul poate fi oferit în leva.

Băncile vor distribui euro comercianților înainte de 1 ianuarie pentru a evita blocajele la plată. Comercianții pot refuza primirea a mai mult de 50 de monede în leva într-o singură plată.

Prețurile în Bulgaria sunt afișate în leva și euro încă din 8 august 2025. Această regulă va rămâne în vigoare până pe 8 august 2026.

Scopul este de a asigura transparența și de a proteja consumatorii. Conversia se face doar la cursul fix de schimb. Un exemplu dat de autorități arată că o pâine de 1,70 leva costă 0,87 euro.

Banca Națională a Bulgariei a anunțat că schimbul gratuit de leva în euro va fi posibil în toate băncile doar pentru o perioadă limitată după introducerea monedei europene. Ulterior, schimbul gratuit va rămâne disponibil doar în anumite sucursale ale BNB.

Autoritățile recomandă ca bancnotele și monedele în leva să fie schimbate din timp pentru a evita aglomerația de la finalul perioadei de tranziție.