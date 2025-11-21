Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025, a revenit în atenția publică drept unul dintre cele mai relevante evenimente de recunoaștere a performanței din domeniul medical.

Desfășurată în cadrul Club ONE din București, ediția din acest an a adus împreună medici cu reputație națională, lideri ai sănătății, reprezentanți ai rețelelor de clinici și spitale, precum și companii farmaceutice și producători de tehnologie medicală.

Prin intermediul premiilor și prezentărilor, Capital a evidențiat proiectele și rezultatele care arată ritmul accelerat al modernizării în domeniu, de la cercetare și educație, până la îmbunătățirea infrastructurii medicale și implementarea unor tehnologii avansate de diagnostic și tratament.

Ediția din acest an a pus accent pe realizările din toate zonele sistemului – spitale publice și private, mediul universitar, companii farmaceutice, producători de echipamente, rețele de clinici și lanțuri de farmacii. Fiecare categorie a adus în prim-plan exemple relevante ale modului în care profesioniștii contribuie la evoluția sănătății în România.

Premianții reprezintă doar o parte dintre specialiștii care susțin zilnic funcționarea sistemului medical, însă selecția realizată de Capital oferă publicului o imagine comprehensivă asupra proiectelor și direcțiilor cu impact real.

În acest context, Revista Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2025, urmează să fie disponibilă din 21 noiembrie, atât în punctele de difuzare a presei, cât și online, oferind cititorilor ocazia de a aprofunda aceste inițiative.

O distincție importantă a ediției din acest an a fost Premiul pentru eficientizarea secției de copii a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. Premiul a revenit Asist. Univ. Dr. Angelica Vișan – medic primar boli infecțioase și coordonatoarea Secției 11 Copii –, recunoscută pentru implicarea constantă în modernizarea departamentului pe care îl conduce.

Cariera Dr. Angelica Vișan se remarcă prin dedicare, empatie și un stil de leadership discret, dar eficient. Activitatea sa include dezvoltarea infrastructurii secției, atragerea de sponsorizări, achiziția de echipamente moderne pentru diagnostic rapid și coordonarea formării studenților și rezidenților care își desfășoară stagiile în cadrul instituției.

Toate aceste inițiative contribuie direct la îmbunătățirea îngrijirii micilor pacienți și la creșterea calității actului medical.

În absența doamnei doctor, premiul a fost ridicat de dr. Daniela Olteanu Stănescu, care a transmis un mesaj în numele acesteia și a pus în lumină eforturile întregului colectiv. Înaintea declarației, aceasta a subliniat rolul important pe care îl are profesia medicală în gestionarea unor cazuri dificile și în echilibrarea resurselor astfel încât pacienții să beneficieze de îngrijire adecvată.

„Mulțumesc în numele dumneaei și totodată îmi exprimă aprecierea pentru întreaga comunitate medicală. Fiind aici, vreau să-mi exprim și recunoștința față de dumneavoastră din partea mea și a colectivului secției și pentru doamna doctor care reușește să fie alături de noi întotdeauna și răspunde atât cererilor noastre cât și ale pacienților. A reușit să facă multe lucruri pentru secție, a obținut sponsorizări, a achiziționat echipamente care ne ajută într-un diagnostic mai rapid al bolilor infecțioase și sunt onorată să fiu aici și să ridic acest premiu în numele dumneaei”, a spus cu emoție dr. Daniela Olteanu Stănescu.

Acest premiu reflectă importanța investițiilor în infrastructura destinată copiilor, un segment vulnerabil al sistemului medical, unde eficiența și rapiditatea diagnosticării au un impact direct asupra evoluției pacienților.

