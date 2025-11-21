Capital a premiat performanța din spitalele publice și private, din mediul universitar, din sectorul farmaceutic, precum și din industriile de echipamente medicale și rețelele de clinici și farmacii, evidențiind astfel vârfurile unui sistem în continuă dezvoltare.

Premianții care au urcat pe scenă reprezintă doar o parte dintre cei care contribuie zi de zi la buna funcționare a sistemului de sănătate din România. În ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, cititorii pot descoperi și alte nume și proiecte care reflectă valoarea construită în acest sector.

Revista este disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, la punctele de difuzare a presei și online, pe edituradecarte.ro.

„Un premiu dedicat unei viziuni curajoase și unui proiect care poate schimba, la propriu, modul în care România își reconstruiește sănătatea după boală”, a fost introducerea pentru această distincție.

Dr. Corneliu-Dan Blendea a inițiat un proiect amplu, cu impact național: construirea unei rețele integrate de recuperare medicală.

Planul vizează colaborarea dintre centrele universitare, spitalele județene și stațiunile balneare ale României – o punte necesară între cercetare, practica clinică și potențialul balnear uriaș pe care îl avem. Este o viziune care poate repoziționa România pe harta recuperării medicale moderne.

„Sunt onorat pentru acest premiu. Aș vrea să mulțumesc colegilor de la Universitatea Titu Maiorescu, domnului președinte, domnului rector și domnului decan, a domnului prorector și colegelor care se află aici și care au asigurat prin Clinica Universitară de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, baza logistică, baza materială, dezvoltării infrastructurii umane. Pentru că n-am să fac apologie acestei specialități acum, dar este una din specialitățile care vine foarte puternic din trecut și se îndreaptă spre viitor, tocmai datorită complexității din ce în ce mai mari și a recrudescenței tot mai mari a problemelor de recuperare la această societate românească. Proiectul pe care l-am demarat în numele Societății Române de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie este un proiect realist care se adresează țintit situației actuale din România. O Românie împărțită în două, aproape egal. 9 milioane de locuitori, deci vreo 48% care locuiesc în mediul rural și restul de 52% în mediul urban. Pentru mine, care coordonez și un sistem de protecție al persoanelor cu dizabilități din România și am trecut foarte mult prin mediul rural, ca să văd exact problemele cu care se confruntă acea zonă, total defavorizată și total uitată de lume de multe ori… m-a dus la concluzia că acolo lipsa medicinei, pentru că e jumătate din țară totuși, are un impact extraordinar de prost, de negativ asupra dezvoltării sănătății. Noi, cei aglutinați în jurul centrelor mari universitare, vedem medicina puțin altfel. Acolo oamenii o văd ca pe o minune cerească. Un medic de familie, dacă reușesc să-l vadă o dată la o săptămână, nu mai vorbesc de farmacii, ambulanțe, dar mă refer la o situație reală din România pe care o cunoaștem și o vedem cu toți. Avalanșa de boli cronice, avalanșa de accidente vasculare cerebrale, de probleme ortopedice, de absolut orice natură, mai nou în patologia acestui popor, ne-a dus spre dezvoltarea segmentului de recuperare. (…) Vrem să legăm absolut toate zonele în care există medici de recuperare, în care există policlinici, partea UAT-urilor, a primăriilor din localități defavorizate sau localități izolate. Stațiunile balneoclimaterice pe care poate le-am uitat și care reprezentau la un moment dat perla, nimbul, colantul pe care îl purtam ca țară europeană la nivel de medicină balneară și medicină cu terapii naturiste și să încercăm să aducem printr-un colaj al părții medicale tradiționale, a părții electronice a evoluției și a inteligenței artificiale chiar, a sistemelor de comunicare actuale, tablete, telefoane mobile, să aducem medicina mai aproape și de cetățenii care nu beneficiază de această medicină”, a spus Dr. Corneliu-Dan Blendea pe scena Galei Capital.

