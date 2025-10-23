Decizia ICCJ vine în contextul în care apărătorii au depus probe noi care ar putea schimba complet interpretarea faptelor. Este vorba despre documente care atestă faptul că rechizitoriul întocmit de DNA în 2015 s-a bazat pe prezumții false.

În concluzie, procesul se reia, iar adevărul juridic urmează să fie reconstruit din nou, de la zero, pe baza probelor actualizate.

Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată în ședință publică azi, pe 23 octombrie 2025. Prin ea, instanța supremă a desființat sentința Curții de Apel Ploiești din 30 mai 2025 și a dispus rejudecarea la aceeași instanță, conform art. 459 Cod procedură penală, raportat la art. 453 alin. 1 lit. a).

Conform Codului de procedură penală (art. 453–459), revizuirea constituie o cale extraordinară de atac. Aceasta vizează redeschiderea proceselor penale soluționate definitiv, în scopul schimbării soluției pronunțate, în condițiile în care sunt descoperite probe, fapte sau împrejurări noi, de natură să influențeze caracterul legal și temeinic al hotărârii de condamnare.

Decizia Înaltei Curți de a „admite în principiu” cererea de revizuire confirmă, prima facie, pertinența noilor elemente invocate și impune reluarea judecății cauzei (în totalitate sau în parte).

Cauza „Ferma Regală Băneasa” a vizat aspecte legate de retrocedarea unor terenuri din domeniul regal, finalizată în 2020 cu sentințe definitive de condamnare pentru mai multe persoane, inclusiv Remus Truică și cetățeni străini. Soluția a generat ulterior critici substanțiale în rândul specialiștilor în drept, fiind pusă sub semnul întrebării legalitatea condamnării avocatului Robert Roșu (partener la Țuca Zbârcea & Asociații) pentru acte considerate a fi specifice reprezentării profesionale a clientului său.

Cazul Robert Roșu a devenit un simbol al derapajului judiciar și al confuziei periculoase dintre asistența juridică legală și complicitatea penală. Condamnarea sa, survenită în urma activității de reprezentare într-un dosar de retrocedare, a generat o reacție amplă în rândul avocaților. Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a catalogat sentința drept un „precedent periculos”.

Ulterior, cazul a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pe tema încălcării dreptului la apărare. În urma reanalizării probelor, s-a confirmat că acuzațiile nu îndeplineau elementele unei infracțiuni, fapt ce a dus la eliberarea avocatului.

De aceea, includerea cazului Roșu în contextul rejudecării dosarului „Ferma Regală Băneasa” este esențială: el expune vulnerabilitățile profunde ale sistemului penal, unde presiunea publică și interpretările extensive ale legii pot transforma un act strict profesional de apărare într-o acuzație penală.

Admiterea cererii de revizuire în cazul Remus Truică marchează o schimbare semnificativă, echivalând cu recunoașterea de către instanța supremă a pertinenței probelor noi și a necesității unei reanalize complete a dosarului. Procesul de rejudecare, care va avea loc la Curtea de Apel Ploiești, reprezintă oportunitatea procedurală de a clarifica ansamblul circumstanțelor retrocedării și de a redefini contribuția fiecărui condamnat.

Decizia Înaltei Curți are o dublă semnificație: pe de o parte, corectează o posibilă eroare judiciară dintr-un dosar important; pe de altă parte, confirmă faptul că sistemul de justiție deține mecanismele necesare pentru a se reforma și a-și recâștiga legitimitatea prin aplicarea riguroasă a legii.