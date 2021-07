Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au votat apararea independentei autoritatii judecatoresti fata de criticile avocatilor privind condamnarea Robert Rosu in dosarul „Ferma Baneasa” “au dat dovada de parsivitate, lasitate si neputinta”, acuza avocatul Silvana Racoviceanu joi, 1 iulie 2021, la doua zile de la votul din Plenul CSM.

Vicepresedinta Asociatiei pentru Dialog si Solidaritate a Avocatilor din Romania (ADSA) a avertizat ca procedand astfel, respectivii CSM-isti n-au facut altceva decat sa deterioreze increderea romanilor in judecatori si procurori. De altfel, avocata a tinut sa sublinieze ca magistratura, in ansamblul ei, se bucura de respect numai pentru ca legea obliga la asa ceva. In caz contrar, sistemul per total ar fi incapabil sa-si castige singur respectul, a punctat Racoviceanu, transmite luju.ro

Dand asigurari ca avocatii vor continua sa protesteze fata de abuziva condamnare a lui Robert Rosu de catre „Completul negru” ICCJ doar pentru ca a indraznit sa-si exercite profesia de avocat, Silvana Racoviceanu le felicita pe judecatoarele CSM Gabriela Baltag si Evelina Oprina, precum si pe Victor Alistar (reprezentant al societatii civile in Consiliu) pentru faptul ca nu s-au raliat nefastei majoritati cesemiste care a facut scut in jurul Inaltei Curti fata de criticile avocatilor.

Mesajul avocatei Silvana Racoviceanu

“Am avut rabdare aseara sa ascult inregistrarea sedintei CSM din 29 iunie, sedinta in care s-a votat admiterea cererii ICCJ de aparare a independentei autoritatii judecatoresti in ansamblul sau de comunicatele UNBR. Dupa aproape 3 ore, am avut o singura concluzie generala:

Magistratura (ca structura) se bucura (Slava Domnului!) de respect, prin puterea imperativa a legii. In caz contrar, Magistratura ar fi incapabila sa isi castige Respectul! Si pentru ca nu sunt invatati cu acest principiu de baza, integrat in ‘cei 7 ani de acasa’, magistratii pretind ‘Respectul’, uitand latura sa subiectiva, ce porneste din simtul social (intern) al cetateanului, latura care, in general, se castiga, nu se impune!

Asigurarea Respectului (nu ma refer la forta juridica a hotararii judecatoresti) prin forta legii insa, nu asigura o alta componenta, necesara unui corp profesional cu un rol atat de important: Increderea. Increderea pierduta, stimati colegi magistrati, este dovada ferma a faptului ca Respectul pe care il pretindeti constituie astazi doar o obligatie pe care noi, Avocatii, colegii vostri, suntem siliti sa o respectam… si nu din principiu profesional!

In sedinta CSM din 29 iunie nu ati votat independenta justitiei, ci ati votat propria parsivitate, lasitate si neputinta!”, a scris avocata Silvana Racoviceanu pe Facebook.