Președintele CSM, Bogdan Mateescu, i-a pus gând rău senatorului PNL Daniel Fenechiu. Ce a făcut acesta

În cadrul unei emisiuni televizate de la B1 TV, difuzată la începutul lunii martie 2021, senatorul liberal Daniel Fenechiu declara că fostul ministru al Turismului, Elena Udrea și fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu, Elena Băsescu, nu vor fi achitate definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) pentru că au o cale de atac.

Bogdan Mateescu a fost deranjat și de declarațiile pe care fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, le-a făcut cu privire la același subiect. Atât Daniel Fenechiu, cât și Augustin Zegrean considerau că cele două femei nu vor fi achitate definitiv.

În acest context, Bogdan Mateescu a decis să sesizeze Inspecția Judiciară pentru efectuarea unei verificări privind o posibilă afectarea a independențe autorității judecătorești în ansamblu sau din cauza dialogului purtat de către Daniel Fenechiu și Augustin Zegrean în cadrul emisiunii anterior amintite, notează luju.ro.

Din păcate pentru Bogdan Mateescu, autoritățile competente au decis că niciuna dintre declarații nu a afectat independența autorității judecătorești în ansamblul său. 10 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, colegi de-ai lui Bogdan Mateescu, au stabilit că declarațiile celor doi bărbați nu au afectat în niciun fel independența autorității judecătorești. Au existat 8 persoane care au votat în favoarea celor spuse de Bogdan Mateescu, în timp ce un singur vot a fost nul.

Așadar, în urma decizie, Consiliul Superior al Magistraturii a explicat hotărârea luată în data de 21 iulie 2021. Instituția spune că declarațiile lui Daniel Fenechiu și ale lui Augustin Zegrean reprezintă opinii formulate în virtutea dreptului public de a critica o hotărâre judecătorească, notează sursa anterior citată.

“Plenul apreciaza ca afirmatiile facute de domnul senator, avocat Daniel Fenechiu si domnul Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, nu sunt de natura a afecta independenta autoritatii judecatoresti in ansamblul sau, chiar daca prin ele se insinueaza ca nu s-ar fi realizat un act de justitie corect. Aceste afirmatii reprezinta opinii in legatura cu o cauza intens mediatizata si cu privire la care s-a pronuntat o hotarare in prima instanta, opinii formulate in virtutea dreptului publicului de a critica o hotarare judecatoreasca, ca o concretizare a libertatii de exprimare.

Nu trebuie omis nici faptul ca domnul Daniel Fenechiu a tinut sa sublinieze ca pararea sa este exprimata ca practician al dreptului, iar nu in calitate de membru sau in calitate de reprezentant al puterii legislative, neputandu-se astfel retine ca ar exista premisele incalcarii principiului separatiei puterilor in stat sau intentia ‘impunerii’ unei anumite opinii in virtutea calitatii sale.

Avand in vedere ca prin parerile exprimate in legatura cu o solutie a instantei de judecata nu au fost depasite limitele dreptului la libera exprimare, Plenul constata ca nu este afectata independenta autoritatii judecatoresti in ansamblul sau”, se arată în Hotărârea nr. 107/2021.