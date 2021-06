Daniel Fenechiu a declarat că a observat, nu numai el, că există tensiuni în partid. El a precizat că Florin Cîțu este o soluție mai bună pentru partid decât Ludovic Orban.

Daniel Fenechiu a fost întrebat dacă a ales să-l susțină pe Florin Cîțu din cauză că fostul premier nu a împărțit ministerele cum trebuie la formarea coaliției. Acesta a răspuns că acest lucru a fost unul dintre factorii care au dus la decizia pe care a luat-o.

Daniel Fenechiu a declarat că respinge ideea potrivit căreia fostul premier ar fi fost părăsit de liberali la momentul negocierilor pentru formarea coaliției.

„Și eu am fost acolo, am negociat partea parlamentară, eram lider de grup în mandatul trecut. Nu am sesizat acest lucru, nu am sesizat să fi fost părăsit. Da, a existat o tensiune, după ce s-a ajuns la înțelegerea care ulterior a fost parafată, o înțelegere care a fost negociată exclusiv de Ludovic Orban”, mai spune senatorul.