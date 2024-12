România traversează o criză politică profundă, cu implicații majore asupra stabilității guvernamentale. Retragerea Partidului Social Democrat (PSD) din negocierile pentru formarea noului executiv a declanșat o reacție în lanț, afectând și poziția Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). În acest context tensionat, Partidul Național Liberal (PNL) va decide în curând dacă își asumă responsabilitatea guvernării sau rămâne în opoziție.

UDMR a anunțat că nu va face parte dintr-un guvern alături de PNL și USR. Potrivit unor surse citate de Antena3.ro, Uniunea preferă să rămână în opoziție dacă se va concretiza o asemenea formulă politică. Acest anunț amplifică incertitudinea generată de retragerea PSD, blocând orice inițiativă clară pentru stabilirea unui executiv.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a lansat un apel către toți partenerii din coaliție pentru a reveni la masa negocierilor.

Hunor a subliniat că discuțiile dificile și orgoliile personale nu ar trebui să împiedice găsirea unei soluții pentru binele României.

Partidul Național Liberal urmează să ia o decizie crucială la ora 18. Surse politice menționează că pe masa liberalilor există inclusiv varianta de a rămâne în opoziție, însă favoritul pentru funcția de premier, Ilie Bolojan, încearcă să construiască o alianță. Acesta ar putea primi sprijin din partea PSD și UDMR, dar numai dacă reușește să ajungă la un acord cu USR.

Daniel Fenechiu, primul liberal care a oferit o reacție, a sugerat posibilitatea organizării alegerilor anticipate, avertizând că acestea ar putea fi câștigate de „forțele izolaționiste”.

„Sunt surprins despre această decizie, nu am știut despre perspectiva unei astfel de decizii. Știam că astăzi (n.r. joi) la 18 continuă negocierile cum se anunțaseră pentru rezolvarea anumitor lucruri și că urmează să se stabilească lista Guvernului. Așteptăm ședința de la 18 (…) Eu cred cu toată inima că maturitatea va învinge, cred cu tărie că singura soluție pentru a asigura stabilitatea României este un Guvern PSD-PNL-UDMR, era bine să fie și USR în această combinație, dar se pare că domniile lor au alte interese.

Fostul lider al USR, Cătălin Drulă, a declarat că social-democrații manifestă „un comportament imatur, un comportament de mimoză care se dă rănită de cuvintele USR”.

Întrebat dacă va încerca să negocieze cu liderii PSD, PNL și UDMR, Drulă a declarat:

„Noi întotdeauna discutăm cu toți partenerii, am discutat și zilele trecute. Recunosc că poziția celor de la PNL a fost cumva mai rezonabilă într-un fel în aceste discuții, dar și ei au o parte gravă de responsabilitate. Ministerul Finanțelor a fost și este la PNL, la domnul Boloș. Să nu uităm că în momentul de față, România are astăzi guvern cu puteri depline PSD-PNL. Astăzi, când vorbim în Ministerul Finanțelor, este pregătită o ordonanță cu măsuri fiscale, care, spune Ministerul Finanțelor, trebuie dată și a fost o notă confidențial în guvern ca să nu se prăbușească finanțele țării de la 1 ianuarie și Marcel Ciolacu refuză să dea această ordonanță după ce el a creat acest dezastru. Eu mai rar am văzut un asemenea act de lașitate.

O guvernare se construiește într-o democrație pe o majoritate parlamentară, mai ales în condițiile în care România are nevoie de stabilitate. În aceste condiții grele, noi, împreună cu PNL-ul, avem aproximativ un sfert din Parlament, cu un sfert din Parlament. Nicio țară democratică din lumea asta nu se poate guverna stabil. E o situație în care, din păcate, niște voturi pe care le-au dat românii de bună credință, cele 2 milioane și ceva de voturi pe care le-a luat PSD-ul, sunt aruncate la coș și se calcă în picioare pe ele de către Marcel Ciolacu”.