Sesizarea disciplinara impotriva judecatoarei Adriana Stoicescu a fost respinsa de Inspectia Judiciara. Inspectorul judiciar care a efectuat cercetarea disciplinara a judecatoarei Adriana Stoicescu, vicepresedinta Tribunalului Timis, a dispus respingerea sesizarii, in conditiile in care a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea actiunii.

Rezolutia inspectorului de la Inspectia Judiciara, care a fost confirmata de inspectorul sef Lucian Netejoru (foto 2), are la baza articolului 47 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in care, la alin. (1), lit. b), se stipuleaza conditia esentiala care invalideaza orice reclamatie impotriva unui magistrat.

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a sesizat, imediat, Inspectia Judiciara, reclamand o abatere disciplinara comisa de judecatoarea Adriana Stoicescu.

Postarea judecătoarei Adriana Stoicescu

După postarea soluției, Adriana Stoicescu i-a mulțumit public avocatului care a asistat-o în procedura disciplinară. Ea a subliniat că vrea să trăiescă într-o țară în care oamenii se respectă și sunt respectați și într-o țară în care justiția își înțelege menirea.

“Doar cine a trecut pe acolo intelege emotia pe care ti-o pricinuieste o astfel de procedura disciplinara. Nu voi face nicio referire la solutie, vreau doar sa ii multumesc prietenului meu, banateanul meu drag, avocat Doru Costea pentru sustinere, pentru ca a stat mai bine de 3 ore alaturi de mine, pentru ca mi-a dat o lectie fantastica de drept si morala, de bun simt si respect.

Sper ca toti cei care imi citesc postarile, indiferent ca rezoneaza sau sunt in dezacord cu mine, vor intelege ca tot ceea ce fac are un singur scop: triumful adevarului si dreptatii.

Vreau sa traiesc intr-o tara in care oamenii se respecta si sunt respectati, in care adevaratele valori sunt cele care dau tonul si, mai ales, o tara in care justitia isi intelege menirea. Aceea de a servi oamenilor”, a scris Adriana Stoicescu pe pagina sa de Facebook.