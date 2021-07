Dosarul deschis față de judecătoarea Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj la sesizarea șefului CSM Bogdan Mateescu trebuie clasat, spune judecătoarea.

Mai exact, într-o postare pe pagna personală de Facebook, Adina Daria Lupea susține că au trecut deja cinci luni de când Inspecția Judiciară a deschis acest dosar, în ruma sesizării făcute de Bogdan Mateescu, iar până în prezent nu a fost dată nicio soluție în acest caz.

Totodată, aceasta a mai subliniat faptul că au fost depasite deja inclusiv cele 90 de zile in care putea incepe cercetarea sa disciplinara. În acest context, clasarea este singura solutie pe care Inspectia Judiciara o poate dispune.

Iata ce prevede art. 45 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii:

“(1) Inspectia Judiciara se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata in scris si motivat de orice persoana interesata, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori.

(2) In cazul in care sesizarea nu este semnata, nu contine datele de identificare ale autorului sau indicii concrete cu privire la situatia de fapt care a determinat sesizarea, aceasta se claseaza si se comunica raspuns in acest sens. Se poate face o noua sesizare, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(3) Aspectele semnalate potrivit alin. (1) sunt supuse unei verificari prealabile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul Inspectiei Judiciare, in cadrul careia se stabileste daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare. Verificarile se efectueaza in termen de cel mult 45 de zile de la data sesizarii Inspectiei Judiciare, potrivit alin. (1). Inspectorul-sef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificarii prealabile, cu cel mult 45 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.

(4) Daca in urma efectuarii verificarilor prealabile se constata ca nu exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, sesizarea se claseaza, iar rezultatul se comunica direct persoanei care a formulat sesizarea si persoanei vizate de sesizare. Rezolutia de clasare este supusa confirmarii inspectorului-sef. Rezolutia poate fi infirmata, o singura data, de inspectorul-sef, care poate dispune, prin rezolutie scrisa si motivata, completarea verificarilor.

(5) In cazul in care se constata ca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar dispune, prin rezolutie, inceperea cercetarii disciplinare”, arată luju.ro.

Ce spune judecătoarea Adina Daria Lupea

Judecătoarea Adina Daria Lupea din cadrul Curții de Apel Cluj susține că a promis că nu va comenta cercetarea disciplinară împotriva președintelui CSM, amintind totuși că o soluție ICCJ i-a dat dreptate la un momentdat.

Pe de altă parte, din luna februarie până în prezent IJ nu i-a dat o soluție în dosarul în care ar fi urmat să fie cercetată. Ea subliniază faptul că în cazul în care ar fi săvârșit o abatere disciplinară nu ar fi fost nevoie de cinci luni pentru o astfel de cercetare.

“In luna februarie a acestui an am facut cuiva o promisiune ca nu voi scrie sau comenta o presupusa cercetare disciplinara dispusa impotriva mea de catre presedintele CSM. Legata de un comentariu al meu vizand o suspendare din functie a unei colege, suspendare pe care am considerat-o nejustificata.

Intre timp a aparut si o solutie a ICCJ care mi-a dat dreptate.

Din februarie IJ nu binevoieste a imi da o solutie, desi s-au depasit cu mult cele 90 de zile in care puteam fi eventual cercetata.

Nu stiu ce se asteapta. Intre timp am trimis si o solicitare despre stadiul lucrarii. Mi s-a raspuns ca e tot in curs de solutionare.

Adica ai nevoie de 5 luni si sa hotarasti daca am savarsit o abatere disciplinara pentru 4 fraze. Ca daca aveam o teza de doctorat plagiata, sigur aveam raspuns mai repede”, scrie judecătoarea pe Facebook.

Totodată, aceasta se întreabă ce s-ar fi întâmplat cu sesizarea în cazul în care aceasta nu ar fi fost făcută de președintele CSM. În acest context, judecătoarea vine cu o nouă cerere pentru Inspecție, mai exact, clasarea dosarului având în vedere întreaga perioadă de timp în care nu a fost soluționat.

Ea a mai adăugat că nu dorește niciunului magistrat să se afle într-o astfel de situație.

„Nu vreau sa ma leg de niciun eveniment in desfasurare, dar ma intreb daca sesizarea nu apartinea presedintelui CSM, era mai repede solutionata?

In final, voi apela la bun simt si la caile legale. Sunt eu ADL un factor caruia trebuie sa ii transmita cineva ceva sau de ce nu beneficiez de termenele in care in mod normal se solutioneaza o astfel de sesizare?

O sa revin cu o noua cerere pentru Inspectie. Nu de alta, dar intru si eu in vacanta si nah, cum eu nu imi bat joc de justitiabili, am pretentia sa nu isi bata nici de mine cineva joc. Doar pentru ca sunt Adina Lupea si am vorbit, cand si cand!

Inspectorii judiciari sunt si ei magistrati. Nu le-as dori sa se afle in situatia mea. Daca in 5 luni nu au formulat o acuzatie, ma astept la o clasare. Daca au formulat-o dupa 90 de zile, fara sa fiu audiata, avem o problema. Imi pare rau, dar nu mi ati lasat alta cale!”, mai scrie judecătoarea.