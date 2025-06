Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, în data de 24 iunie, Adina Lupea își exprimă deschis susținerea față de numirea Liei Savonea în funcția de președinte al ÎCCJ, subliniind importanța unui leadership ferm într-o perioadă dificilă pentru justiție.

Lupea, recunoscută pentru profesionalismul său și pentru o carieră marcată de implicare profundă în sistemul judiciar, declară că se bucură sincer de această decizie și că, în opinia sa, justiția are nevoie de o „mână de fier”. Judecătoarea ține să precizeze că nu a fost influențată de Lia Savonea în cariera sa și că nu intenționează să facă un laudatio. Cu toate acestea, experiența personală, dar și informațiile pe care le deține despre noua șefă a ÎCCJ, o determină să creadă în capacitatea acesteia de a întări autoritatea și respectul justiției.

„Nu ca as fi uitat, dar ieri am fost ocupata cu altele. Asadar, Felicitari Lia Savonea! Eu oricum sunt de aproape de 3 ani la pensie, asa ca nimeni nu ma poate banui de slugarnicie ori altceva, in pofida unora micuti de pe fb care zic ca suntem cateva vestale ratacite si expirate pe aici care ii aducem elogii lui Savonea. Apoi urmeaza cu pesedistelor, ati ingropat justitia, mafiotilor si de astea, de care, vorba ardeleanului, mi-e plin podu’ casii.

Fiindu-mi totusi incredibil sa gandesc ca domnul Bogdan Mateescu gandeste ca mine, nu o sa trec sub tacere faptul ca numirea aceasta ma bucura, pentru ca justitia are nevoie de o mana de fier. Si chiar nu ma intereseaza ca se spune ca apartine unuia si altuia. Eu nu am cunoscut-o personal niciodata. Doamna Savonea nici nu m-a ajutat, nici nu m-a incurcat in cariera”, a scris Adina Lupea pe Facebook.