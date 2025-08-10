ANAF a publicat miercuri, 6 august 2025, un nou formular PDF editabil pentru firmele care trebuie să trimită raportarea financiară pe semestrul I (adică până la 30 iunie 2025). Termenul limită pentru depunerea acestui document la Fisc este 18 august 2025.

Este vorba despre formularele S1027 – S1050, care fac parte din sistemul de raportare contabilă semestrială. Acestea trebuie completate de: microîntreprinderi, firme mici, mijlocii și mari, alte entități de interes public.

Obligația de a trimite raportarea o au firmele care, în anul trecut, au avut o cifră de afaceri netă mai mare de 1.000.000 euro. Pentru calcul s-a folosit cursul de schimb: 1 euro = 4,9741 lei.

Firmele trebuie să depună raportările contabile pentru 30 iunie 2025 la ANAF până cel târziu pe 18 august 2025. Aceste raportări se trimit online, prin portalul www.e-guvernare.ro, și trebuie semnate cu semnătură electronică (certificat digital calificat).

Raportarea este un fișier PDF, la care se atașează un fișier XML. Nu trebuie să depună raportarea contabilă la 30 iunie 2025:

firmele care nu au avut deloc activitate de la înființare până la 30 iunie 2025;

cele care nu au avut activitate deloc în primul semestru din 2025;

firmele înființate în 2025;

firmele care sunt în proces de lichidare.

De altfel, ANAF a lansat un apel către toate firmele și persoanele autorizate să respecte corect regulile fiscale. Agenția avertizează că va face verificări și poate da amenzi dacă cineva deduce TVA pentru cheltuieli care sunt pentru uz personal.

ANAF spune că, după ce a analizat datele digitale, a observat că unele firme înregistrează în contabilitate cheltuieli și deduc TVA pentru lucruri care nu sunt legate de activitatea firmei, ci sunt pentru folosința personală a acționarilor sau asociaților. Aceasta greșeală duce la erori în contabilitate și face să se plătească mai puține taxe și impozite decât trebuie.

De exemplu, au fost găsite firme care fac consultanță sau închiriere de imobile, dar care au cumpărat constant produse pentru uz personal, cum ar fi mâncare, produse cosmetice, haine sau electrocasnice.

Fiscul recomandă firmelor să verifice cu atenție cum trec aceste cheltuieli în contabilitate și să se asigure că plătesc corect toate taxele. Dacă este nevoie, să corecteze declarațiile fiscale trimise anterior.

Fiscul avertizează firmele care nu respectă regulile că va lua măsuri treptate. Mai întâi, va trimite notificări și va face verificări pe documente. Apoi, pentru firmele cu risc mare, ANAF va face controale mai serioase și detaliate.

Firmele care plătesc taxele corect și la timp vor evita controalele și amenzile. Fiscul spune că o evidență corectă în contabilitate ajută la o mai bună administrare a afacerii.

De asemenea, ANAF spune că respectarea corectă a taxelor ajută și comunitatea, pentru că banii din taxe se folosesc în lucruri importante precum drumuri, sănătate, școli și siguranță. Sprijină firmele într-un mod corect și transparent și așteaptă ca toți contribuabilii să respecte regulile fiscale.