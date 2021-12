Cristi Danileț, apărat chiar de Rareș Bogdan: Excluderea lui este o palmă peste față

În acest context, prim-vicepreședintele PNL susține că judecătorul este „un luptător neobosit pentru independența justiției”.

„Excluderea judecătorului Cristi Danileț, un luptător neobosit pentru independența justiției, din magistratură, reprezintă o palmă peste față dată tuturor celor care militează pentru libertate și stat de drept.

Cum se simt mii de magistrați onești când unul dinte ei plătește pentru curajul de a fi liber? Reforma din sânul magistraturii, datoria mai presus de orice, educația civică a elevilor și dezideratul unei justiții oarbe, deci drepte sunt cauze asumate de Cristi Danileț și datorii ale oricărui profesionist aflat în slujba dreptății. Motivul excluderii lui Cristi Danileț din magistratură este o rușine”, a declarat Rareș Bogdan.

De ce a fost dat afară Cristi Vasilică Danileț?

Judecătorul Cristi Vasilică Danileț de la Tribunalul Cluj a fost dat afară din magistratură în urma videoclipurilor care au apărut pe internet. Decizia respectivă a fost luată luni, 13 decembrie, de Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară, cu majoritate.

Astfel, Cristi Vasilică Danileț a primit o sancțiune disciplinară drastică, în urma abaterii prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Decizia a fost luată după ce Dănileț s-a filmat în timp ce făcea diverse activități, precum săritul în piscină. Ulterior, clipurile au fost postate pe rețeaua TikTok.

Este vorba despre „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu”.

„Cu majoritate,

Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulata de paratul Danilet Cristi Vasilica – judecator in cadrul Tribunalului Cluj, ca neintemeiata. Cu majoritate, Respinge exceptia nulitatii absolute a actiunii disciplinare invocata de parat, ca neintemeiata.

Cu unanimitate,

Respinge actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Danilet Cristi Vasilica – judecator in cadrul Tribunalului Cluj pentru fapta constand in exprimarea unor opinii in lucrarea ‘900 de zile de asediu neintrerupt asupra magistraturii romane’.

Cu majoritate,

Admite actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Danilet Cristi Vasilica – judecator in cadrul Tribunalului Cluj pentru fapta constand in manifestarile paratului pe retelele de socializare.

Cu majoritate,

In baza art.100 lit.e) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica domnului Danilet Cristi Vasilica – judecator in cadrul Tribunalului Cluj, sanctiunea disciplinara constand in ‘excluderea din magistratura’ pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art.99 lit. a) din acelasi act normativ.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Cu opinie separata in sensul admiterii cererii de repunere pe rol a cauzei formulata de paratul Danilet Cristi Vasilica – judecator in cadrul Tribunalului Cluj.

Cu opinie separata in sensul admiterii exceptiei nulitatii absolute a actiunii disciplinare motivata de depasirea termenului de efectuare a verificarilor prealabile si de incalcarea repartizarii aleatorii.

Cu opinie separata in sensul respingerii in totalitate a actiunii disciplinare formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Danilet Cristi Vasilica – judecator in cadrul Tribunalului Cluj pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art.99 lit. a) din Legea nr. nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata.

Cu opinie separata doar in ceea ce priveste individualizarea sanctiunii, respectiv in sensul aplicarii domnului Danilet Cristi Vasilica – judecator in cadrul Tribunalului Cluj a sanctiunii disciplinare constand in ‘diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu 25% pentru o perioada de 1 an’ pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art.99 lit. a) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, a decis Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară.