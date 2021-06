David Muniz, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, a oferit un interviu Televiziunii Române, în care a vorbit despre corupţia din ţara noastră, dar şi despre desfiinţarea SIIJ (Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie).

Declaraţiile lui David Muniz care au pus pe jar magistraţii din România

„Preşedintele Biden a făcut din lupta anticorupţie o prioritate de securitate naţională. Corupţia nu este doar o problemă, deşi este o problemă gravă, pentru ţările în care există. Este o ameninţare la adresa securităţii, pentru că permite unora să exploateze slăbiciunile acelei ţări. Şi din acest motiv suntem foarte interesaţi să vedem progrese”, a declarat David Muniz pentru TVR.

„În problema SIIJ, poziţia noastră a fost clară şi o repet. Credem că această coaliţie trebuie să îşi ţină promisiunile pentru a desfiinţa SIIJ. Multe instituţii europene de justiţie s-au pronunţat clar că acea Secţie ar trebui să fie desfiinţată.

Cred că este încă prea devreme pentru coaliţie. Ei muncesc din greu şi cred că rezultatele se vor vedea. Se muncește mult în Parlament şi la Guvern pentru a găsi calea cea mai bună, pentru a se ţine de acele promisiuni, pentru a readuce, a reface statul de drept în România şi sunt foarte încrezător în legătură cu asta, dar e ceva care ne preocupă. Este în interesul strategic al SUA să vadă statul de drept respectat”, a mai precizat acesta.

„Aţi jignit acest popor! (…) Îmi place să cred că bocancul rusesc nu a fost înlocuit de cizma cowboy-ului american!”

O judecătoare de la Tribunalul Bucureşti, Mădălina Elena Dârdeci, s-a înfuriat la auzul acestor declaraţii ale oficialului americani.

Magistratul a transmis un mesaj în afirmă că uzanţele diplomatice nu-i permit un asemenea discurs lui David Muniz, fapt pentru care aşteaptă scuze de la oficialul american. „M-aţi jignit pe mine, judecătorul, mi-aţi jignit colegii, dar, cel mai grav, aţi jignit acest popor!”, afirmă Mădălina Elena Dârdeci.

Reprezentantul României în Statele Unite nu-şi permite să vorbească despre cum trebuie condusă SUA sau despre cât de coruptă este această ţară, mai spune magistratul.

„45 de ani am fost sub bocancul rusesc! (…) Îmi place să cred că bocancul rusesc nu a fost înlocuit de cizma cowboy-ului american!”, mai spune judecătoarea de la Tribunalul Bucureşti în mesajul său.

Mesajul integral al judecătoarei Mădălina Elena Dârdeci

„Am văzut un pic din interviul acordat de dumneavoastră Televiziunii Române și aștept scuzele dumneavoastră! De ce? Pentru că m-ati jignit pe mine, judecătorul, mi-ati jignit colegii, dar, cel mai grav, ati jignit acest popor!

Care este norma juridică sau uzanța (diplomatică) care vă permite să solicitați desființarea SIIJ? Vorbiți despre corupția din România?

Eu sunt ferm convinsă că există corupție în România asa cum exista și în SUA, si peste tot în lumea aceasta, doar că, ce să vezi, reprezentantul României în SUA nu-si permite să vorbească, la un post cu acoperire națională, despre cum trebuie condusa SUA, despre cât de coruptă este sau despre ce instituții americane ar trebui desființate!

Vă intreb domnule Muniz, ati avut curiozitatea să lecturati hotărârea CSM nr.225/2019? Ati avut curiozitatea să vă informați sau sa cereți să fiți informat cu privire la modul de recrutare al procurorilor din cadrul SIIJ?

Deci cum va permiteți să spuneți că SIIJ trebuie desființată asociind, indirect, aceasta secție cu ideea de obstacol în lupta împotriva corupției? Să mă aștept, cât de curând, având în vedere preocuparea SUA, ca să mi se dea lecții despre cum trebuie sa judec și ce soluții trebuie sa pronunț?

Repet: care prevedere legală sau uzanța (diplomatică) ce vă permite să dați indicații prețioase României, aka să o guvernați??

45 de ani am fost sub bocancul rusesc! Și am rezistat, Tovarășe Muniz! Numai noi știm cum! Dar am rezistat! Îmi place sa cred ca bocancul rusesc nu a fost înlocuit de cizma cowboy ului american!

Aștept scuzele dumneavoastră, pe care le puteți transmite și pe pagina mea de Fb! Mulțumesc!

PS pentru cei care vor sari să mă reclame, dar și pentru cei care vor avea o pornire de autosesizare, le transmit ca acest mesaj a fost scris în baza dreptului meu la liberă exprimare și, nu în ultimul rând, pentru că am jurat pe BIBLIE sa apăr drepturile si libertățile fundamentale ale cetățenilor!”