Susținere categorică pentru avocatul Robert Roșu. Zeci de avocati olandezi, membri ai ONG-ului Lawyers for Lawyers, isi exprima solidaritatea cu acesta. Ei spun că este oribil ca un avocat sa fie condamnat doar pentru ca isi face meseria. Aceștia i-au transmis mesaje de încurajare și l-au asigurat că dreptatea castiga totdeauna.

Reacția acestora vine după ce in luna iunie asociatia olandeză Lawyers for Lawyers (Avocati pentru Avocati) – ce are statutul de consultant special in cadrul Consiliului Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite a avut o poziție categorică. Acum, potrivit luju.ro, avocatii care fac parte din acelasi ONG au strans mesaje de solidaritate fata de Robert Rosu din partea a peste 60 de membri. Toate il indeamna pe acesta sa-si pastreze moralul puternic, pentru ca in final dreptatea va triumfa, iar el va fi achitat in caile extraordinare de atac.

„Draga domnule Rosu, sunt miscat de povestea dumneavoastra – atat ca avocat, cat si in calitatea mea de cetatean european. Este oribil ca un avocat sa fie condamnat doar pentru ca isi face meseria (cu succes). Sunt alaturi de dumneavoastra si de Lawyers for Lawyers, in aceasta misiune de a determina revizuirea cazului dumneavoastra. Fiti tare in continuare! Dreptatea castiga intotdeauna”, se arată într-un mesaj.

Mesaje de susținere pentru Robert Roșu

„Draga domnule Rosu, draga Robert, draga coleg, as vrea, prin aceste flori olandeze pictate de van Gogh, sa iti transmit gandurile mele, faptul ca sunt alaturi de tine si ca sper sa fii eliberat cat mai curand. Fii tare, pastreaza-ti credinta! As vrea sa stii ca, la fel ca si mine si colegii mei, multi avocati asteapta cu nerabdare ca situatia ta sa se schimbe spre bine”, a scris un alt avocat.

„Draga domnule Rosu, imi pare ingrozitor de rau ca va aflati in aceasta situatie. Vreau sa va spun ca nu sunteti singur. Cand nedreptatea devine regula, a opune rezistenta devine o obligatie” (n.r. citat din Martin Luther King), a fost un alt mesaj transmis avocatului român.

sursa foto: Qmagazine.ro