Avocata Silvia Uscov a venit marți cu o reacție dură în privința modului în care sunt percepuți avocații în spațiul public. Aceasta le recomandă colegilor să aibă grijă ce clienți își aleg în cazul în care vor să ocupe o funcție publică sau să intre în politică. Însuși natura avocaturii este apărată de avocata Silvia Uscov.

Mesajul avocatei Silvia Uscov după ultimele tensiuni din avocatură

„Dragi avocați, Dacă vreți vreodată să ocupați o funcție in profesie sau in politică, să nu aveți printre clienți decât intelectuali, oameni de afaceri cu CSR și cinstiți s.a.m.d. Propun ca noul slogan al avocaților să fie “fără penali in dosare penale”

Dacă așa ii invata domnul coleg pe studenti, cine sunt eu sa spun astfel? Poate ne lămurește Baroul Bucureşti sau Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR ce facem cu asemenea clienti plini de vinovatie”, afirmă avocata Silvia Uscov într-o postare pe Facebook.

Acuzații dure pentru procurorii din România

„Dacă tot scrie in Cod ca procurorul administrează probe si in acuzare, si in apărare, oare e mai bine sa ii lasam pe ei sa se ocupe si noi sa ne retragem? Adica eu vreau sa fiu integra, dar înțeleg ca s-au schimbat regulile si pe mine nu m-a anunțat nimeni pana n-a fost numita o colega avocat Președinta Comisiei Juridice a Camerei Deputaților.

V-am mai si întrebat acum vreo 2 săptămâni dacă l-ați asista pe Hitler intr-o procedura penală. Probabil si domnul coleg care ii asistase pe soții Ceaușescu a vrut sa fie integru. Propun ca noul slogan al avocaților sa fie “fără penali in dosare penale”, mai spune Uscov.