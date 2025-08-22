Lidl oferă salarii atractive atât în Germania, cât și în alte țări. Totuși, câștigurile diferă mult de la o țară la alta.

În Germania, un casier Lidl câștigă în medie cam 33.300 euro brut pe an, adică aproximativ 2.775 euro brut pe lună. Asta este cu aproape 11% mai mult decât media din comerț (29.900 euro/an). Salariul pe oră este în jur de 17 euro, iar pentru cei fără experiență pornește de la 15 euro/oră.

Salariile variază și după regiune: în Baden-Württemberg și Bavaria sunt mai mari, iar în Saxonia sau Mecklenburg-Pomerania Occidentală mai mici, în funcție de costul vieții și contractele locale. Experiența contează mult – după 10 ani, salariul mediu poate ajunge la 36.000 euro/an.

Pe lângă bani, Lidl oferă:

prime de sărbători;

contribuții la pensie;

programe de sănătate și reduceri la săli de fitness;

6 săptămâni de concediu pe an , plus zile libere suplimentare în anumite cazuri;

posibilitatea unui concediu sabatic de până la 3 luni după 5 ani;

; cursuri și programe de dezvoltare profesională.

Comparat cu alte lanțuri de magazine, Lidl plătește peste media sectorului. De exemplu, Aldi oferă ceva mai mult (aprox. 35.700 euro brut/an), dar condițiile de muncă sunt evaluate mai prost decât la Lidl.

În România, salariile din retail sunt mai mici decât în Germania, dar la Lidl sunt totuși peste media pieței locale.

Un vânzător full-time câștigă brut între 5.000 și 6.940 lei pe lună (așadar între aproximativ 1.000 și 1.380 de euro brut), în funcție de oraș și experiență.

Salariul de bază începe de la 3.000 lei brut, la care se adaugă tichete de masă, prime și bonusuri pentru ore suplimentare.

, la care se adaugă pentru ore suplimentare. Venitul net ajunge de obicei între 3.200 și 4.000 lei pe lună.

Beneficii oferite:

asigurări medicale suplimentare;

zile libere legale + zile pentru evenimente personale;

concedii suplimentare în funcție de vechime;

cursuri și programe de dezvoltare.

Alte aspecte: