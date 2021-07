Duminică, 18 iulie, a fost ziua de naştere a avocatului Robert Roşu, cel care se află, în prezent, după gratii, în dosarul “Ferma Băneasa”, ceea ce multe persoane numesc un abuz al judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

O postare a comunităţii de Facebook “Alături de Robert” a strâns 500 de comentarii, oamenii urându-i fie “La mulţi ani” avocatului, fie transmiţându-i mesaje de îmbărbătare.

Cei care au comentat se arată încrezători că decizia luată de magistraţii ÎCCJ Florentina Dragomir, Ionuţ Matei şi Ioana Alina Ilie va fi întoarsă şi i se va face dreptate lui Robert Roşu. Printre persoanele care au lăsat mesaje se numără şi unii confraţi ai lui Roşu, precum avocaţii Silvia Uscov, Victor Stănilă, Mihaela Olaru şi alţii, notează luju.ro.

Postarea emoţionantă de pe pagina comunităţii “Alături de Robert”

“Astăzi, 18 iulie, este ziua de naștere a lui Robert Roșu. Au trecut 214 zile de când se află în închisoare, nevinovat, condamnat pentru a-și fi exercitat profesia de avocat în mod diligent și onest. Este departe de familie, departe de fetițele sale și de soție, departe de prieteni și colegi.

De acolo, din închisoare, Robert, împreună cu echipa de avocați încearcă să găsească o cale de a se întoarce alături de cei dragi. Și speră că, la un moment dat, totul va fi bine… Întreaga lui putere vine din vizitele familiei, prietenilor și avocaților care îi susțin cauza. Vine din aprecierile voastre și din sutele de comentarii cu sfaturi și mesaje de încurajare, pentru care vă mulțumim.

Astăzi, de ziua lui Robert, îi puteți trimite un mesaj iar noi ne vom asigura că îi va parveni. Ne-am bucura să primim gândurile voastre sub forma unui comentariu la această postare iar noi i le vom transmite lui Robert. Vă mulțumim!”

Câteva dintre mesajele de încurajare postate de prietenii, simpatizanţii sau colegii lui Robert Roşu

“Draga Robert, am credinta puternica si ferma ca ti se va face dreptate. Si ca, atunci cand vei vedea din nou lumea din afara (cat de curand sper), tu o vei fi schimbat deja. Sa ne traiesti multi ani, la fel de curajos si puternic!”

“La multi ani stimate coleg! Iti doresc sa ai puterea sa duci lupta pana la capat cat mai senin. Toate trec. In cele bune trebuie sa traim cat mai intens momentul, in cele rele trebuie sa rezistam, cu ajutorul amintirilor celor bune si cu gandul la luminita de la capatul tunelului. Multa putere!”

“Cum putem fi alaturi de Robert? Varianta 1, fie ne alegem si noi cu cate o hotarare de condamnare si poate impartim celula. Varianta 2, simbolic, fie purtam o banderola alba cand folosim roba in instante. Cum de peste 2 luni nu am mai intalnit nici un coleg avocat care sa poarte banderola, am banuit ca soarta lui Robert a fost acceptata, renuntand sa fiu ultimul purtator de banderola…”

“La multi ani frumosi, Robert! Nelson Mandela afirma ca “Ceea ce conteaza in viata nu este simplul fapt ca am trait. Este important ce diferenta am facut fata de vietile altora, care va determina semnificatia vietii pe care o ducem”. Trecutul nu il mai putem schimba, insa e cert ca destinul tau a schimbat si salvat vietile multor avocati, care ar fi fost condamnati la fel ca tine daca nu ar fi existat condamnarea ta. Iti doresc multa tarie si putere de a astepta clipa libertatii!”

“Robert, zilnic ma gandesc la tine, regret ca in 2021 stai in temnita pt delict de opinie, esti prea profesionist, au recunoscut si cei care te-au trimis acolo, stiu ca nu-ti vor inabusi spiritul si demnitatea, te pretuiesc si te imbratisez cu drag, LA MULTI ANI!”

Sursa foto: Dreamstime