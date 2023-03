Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a mers, astăzi, 20 martie, la Curtea Supremă. Aceasta a fost scoasă din arest pentru judecarea contestației la executarea pedepsei în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea este afectată de decesul lui Rudel Obreja

„Ne așteptăm să câștigăm, respectiv să fie anulată condamnarea doamnei Udrea și formele de executare”, a declarat avocata Elenei Udrea, care a mai precizat că fostul ministru al Turismului este afectată de decesul lui Rudel Obreja.

„Bineînțeles că este afectată, mai ales că Rudel Obreja a fost persoana care nu a cedat presiunilor DNA la momentul respectiv. Nu a dat declarații nereale, așa cum i se solicitase, pentru a o denunța în mod nereal pe doamna Udrea”, a mai spus avocata.

Întrebată de ce a făcut fostul ministru al Turismului acea cerere de recuzare a celor două judecătoare din completul de judecată, avocata a precizat următoarele: „Cele două doamne judecători fuseseră și în completul care judecase contestația în anulare. Având în vedere că în contestația în anulare deja se dezbătuse chestiunea deciziei CCRP și în această chestiune, nu puteau să participe la judecată”.

Elena Udrea a participat, luni, 20 martie, fizic la ședința de judecată, nu prin videoconferință, așa cum obișnuia. „Prin videoconferință nici nu se transmite această emoție pe care o ai și natura umană necesită prezența fizică”, a spus avocata.

Fostul ministru a avut încredere în justiția din România

Fostul ministru Elena Udrea a transmis într-o postare pe pagina sa de socializare „câteva considerații despre patriotism și justiție”. Ea susține că s-a întors în România, a avut încredere în justiția din țară, iar acum a ajuns la închisoare, în vreme ce copilul ei „crește, de un an, fără mamă”.

„M-am intors in Romania pentru ca mi-am dorit sa imi cresc fetita in tara mea, care este si tara ei. Puteam sa raman in Costa Rica sau puteam sa merg in orice alt loc din Europa.

Din drag pentru tara mea, mi-am luat copilul de 9 luni si am venit acasa, crezand ca abuzurile justitiei „Statului Paralel” au incetat odata cu plecarea lui Coldea, Kovesi si a acolitilor lor, odata cu deciziile CCR prin care au fost recunoscute ilegalitatile facute de binomul SRI -DNA(+ICCJ)…Si cat de tare m-am inselat!!!

Pentru ca am decis sa vin in Romania si sa ma incred in „justitie”, zac in puscarie…iar copilul meu creste, de un an, fara mama. Fetita mea de 4 ani se trezeste in fiecare noapte si plange: “Imi e dor de mami si o vreau pe mami!” iar eu ma simt atat de vinovata fata de ea, pentru prostia de a crede ca puterea „Statului Paralel” a disparut.

Rudel Obreja, un mare patriot, un om de mare onoare si un caracter admirabil, a ales sa stea in Romania cu aceeasi speranta si incredere in lege și in faptul ca dreptatea va triumfa. Din pacate, a murit dupa ce a fost bagat ilegal in puscarie. Trei copii au ramas fara tata. In urma lui a lasat o familie distrusa pe viata”, a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebok.