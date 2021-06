Cerere importantă venită chiar către preşedintele Klaus Iohannis. Doua asociatii profesionale ale avocatilor din Marea Britanie si Olanda ii solicita şefului statului eliberarea avocatului Robert Rosu, condamnat la închisoare cu executare după decizia ICCJ în cazul Ferma Băneasa.

Cerere pe masa lui Klaus Iohannis în privinţa condamnării avocatului Robert Roşu. Doua asociatii profesionale ale avocatilor din Olanda si Marea Britanie i-au scris şefului statului.

Law Society of England and Wales (Societatea Juridica din Anglia si Tara Galilor), organismul profesional al avocatilor din Marea Britanie, care reprezinta circa 180.000 de avocati şi Lawyers for Lawyers (Avocati pentru Avocati), un ONG olandez cu statut de consultant special in cadrul Consiliului Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite i-au trimis lui Iohannis o scrisoare.

Aceştia susţin că trebuie reanalizat cazul avocatului Robert Rosu, iar acuzatiile impotriva acestuia respinse. Scrisoarea deschisa nu ii este adresata doar lui Iohannis, ci si premierului Florin Citu, ministrului Justitiei, Stelian Ion, si presedintelui CSM, Bogdan Mateescu.

Textul scrisorii tradus in limba romana:

„Excelenta,

Lawyers for Lawyers (‘L4L’) este o fundatie olandeza apolitica si independenta care are ca scop promovarea unei bune functionari a statului de drept prin respectarea libertatii si independentei profesiei de avocat. Incepand cu luna iulie 2013, Lawyers for Lawyers a primit statut de consultant special in cadrul Consiliului Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite.

Law Society of England and Wales (‘Law Society’) este un organism profesional care reprezinta peste 180.000 de avocati din Anglia si Wales. Printre altele, Law Society se preocupa de apararea independentei profesiei de avocat, a statului de drept si a drepturilor fundamentale ale omului peste tot in lume. Law Society detine un rol de consultant special in cadrul Consiliului Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite din 2014.

Pe data de 17 decembrie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania l-a gasit pe avocatul Robert Rosu vinovat de a fi participat la formarea unui grup infractional organizat si de complicitate la abuz in serviciu, condamnandu-l la 5 ani de inchisoare. Lawyer for Lawyers si Law Society of England and Wales isi exprima ingrijorarea ca aceasta condamnare priveste activitatile profesionale ale lui Robert Rosu ca avocat.

Domnul Rosu este avocat coordonator in cadrul societatii de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii din Bucuresti. Potrivit informatiilor noastre, dosarul penal impotriva dlui Rosu este cel mai probabil legat de activitatile sale profesionale in cauza ‘Ferma Baneasa’, privind restituirea unor loturi importante de teren situate in nordul Bucurestiului catre un mostenitor al regelui Carol al II-lea al Romaniei.

In calitate de reprezentat legal, dl Rosu a obtinut restituirea acestei proprietati si a altora catre diferiti clienti in cadrul unor proceduri administrative. In decembrie 2015, dl Rosu a fost pus sub acuzare pentru a fi format un grup infractional organizat, complicitate la abuz in serviciu, trafic de influenta si spalare de bani, fiind arestat preventiv si la domiciliu timp de trei luni.

Condamnarea dlui Rosu este, in opinia noastra, legata de activitatea lui de avocat; mai precis, de activitatea lui privind aceste dosare de recuperare a unor proprietati. In luna martie 2016, un judecator al Sectiei Penale a Inaltei Curti de Justitie si Casatie a considerat ca actiunile domnului Rosu ‘se incadreaza in limitele normale ale activitatilor desfasurate de un avocat’. Pe 11 martie 2016, dl Rosu a fost eliberat din arestul la domiciliu.

Cu toate acestea, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a decis ca urmarirea penala a dlui Rosu trebuie sa continue si l-a trimis in judecata in luna mai 2016. In iunie 2019, Curtea de Apel Brasov l-a achitat pe dl Rosu in raport de toate acuzatiile, stabilind ca nu exista niciun indiciu ca dl Rosu ar fi comis faptele pentru care fusese trimis in judecata. (Curtea a constatat ca ‘toate probele administrate in cursul urmaririi penale si in cursul cercetarii judecatoresti releva faptul ca inculpatul Robert Mihaita Rosu a desfasurat o activitate normala de avocat al societatii Reciplia SRL, fara sa fi comis vreo fapta de pretindere ori de primire a unor bunuri in schimbul promisiunii ca va interveni pe langa functionarii publici competenti sa dispuna restituirea bunurilor revendicate de inculpatul Al Romaniei Paul Philippe’ – dosarul nr. 345/64/2016.)

DNA a decis sa formuleze apel impotriva sentintei pronuntate de Curtea de Apel Brasov la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In opinia procurorilor DNA, dl Rosu s-ar face vinovat penal pentru ‘simpla prezenta’ alaturi de client in fata unei comisii de restituire imobiliara, pentru ca a utilizat ‘un volum important de informatii privind terminologie juridica’ si pentru ca a fost excesiv de ‘convingator’ in sustinerile sale.

Pe data de 17 decembrie 2020, Inalta Curte de Justitie si Casatie l-a gasit pe domnul Rosu vinovat cu privire la acuzatiile de organizare a unui grup infractional si complicitate la abuz in serviciu, condamnandu-l la cinci ani inchisoare. In acest moment, dl Rosu isi executa pedeapsa in Penitenciarul Rahova. Pe 7 aprilie 2021, la patru luni dupa emiterea deciziei de condamnare, Inalta Curte de Justitie si Casatie a publicat si comunicat, in fine, motivarea.

Ingrijorarea noastra provine din faptul ca dl Rosu a fost gasit vinovat si condamnat la cinci ani de inchisoare ca urmare a identificarii sale cu clientul sau, iar anumite nereguli procedurale, cum ar fi aceea de a fi chemati avocati ca martori in proces, sunt alarmante.

Atragem atentia asupra Principiilor de baza ale ONU privind rolul avocatilor – mai precis, asupra articolelor 16, 18 si 20, potrivit carora:

’16. Guvernele se asigura ca avocatii (a) sunt capabili sa isi indeplineasca toate functiile profesionale fara intimidare, piedica, hartuire sau ingerinta improprie; (b) pot sa calatoreasca si sa se consulte cu clientii in mod liber atat in tara lor, cat si in strainatate; si (c) nu sufera sanctiuni si nici nu sunt amenintati cu urmarirea penala sau cu sanctiuni administrative, economice sau de alta natura pentru orice actiune. (…)

18. Avocatii nu trebuie asimilati clientilor lor sau cauzelor clientilor lor ca urmare a indeplinirii functiilor lor. (…)

20. Avocatii beneficiaza de imunitate civila si penala pentru orice declaratie relevanta facuta cu buna-credinta in pledoariile scrise sau orale sau in aparitiile lor profesionale in fata unei instante, a unui tribunal sau a altei autoritati juridice sau administrative’.

(Principiile de baza ale ONU privind rolul avocatilor ofera o descriere concisa a normelor internationale privind principalele aspecte ale dreptului de a beneficia de asistenta juridica independenta. Principiile de baza au fost adoptate in unanimitate de al optulea congres al Organizatiei Natiunilor Unite privind prevenirea criminalitatii si tratamentele aplicate delincventilor tinut la Havana, Cuba, la data de 7 septembrie 1990. Ulterior, Adunarea Generala ONU a inclus Principiile de baza in rezolutia sa privind „Drepturile omului in administrarea justitiei”, care a fost adoptata fara vot la 18 decembrie 1990 atat in sesiunea Celui de-al Treilea Comitet, cat si in sesiunea plenara a Adunarii Generale.)

Avand in vedere cele de mai sus, Lawyers for Lawyers si Law Society solicita respectuos autoritatilor romane:

– sa reanalizeze cazul domnului Rosu si sa respinga acuzatiile aduse acestuia in lipsa unor probe credibile prezentate in cadrul unor proceduri care sa respecte garantiile internationale ale unui proces echitabil;

– sa il elibereze pe domnul Rosu pe durata acestei analize; si

– sa garanteze ca toti avocatii din Romania, inclusiv domnul Rosu, isi pot practica profesia fara teama de intimidare, obstacole, hartuire, interventii necuvenite sau represalii.

Vom continua monitorizarea situatiei din Romania, precum si situatia altor membri ai profesiei de avocat din aceasta tara.

Cu stima,

Lawyers for Lawyers

Law Society of England and Wales”, spun avocaţii.