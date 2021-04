”Un basm juridic

Printul, Avocatul, Speculantul, Politistul cel Rau si o Instanta de Poveste

A fost odata ca niciodata un Print Mostenitor care s-a indragostit de o femeie din popor si s-a insurat cu ea. Regele a fost atat de furios, ca a cerut celei mai inalte curti din tara sa anuleze mariajul. Dar s-a nascut un baiat, un baiat care putea ajunge rege. Nu s-a intamplat. Bunicul si tatal lui au murit, iar Rege a devenit fratele lui vitreg, fiul masterei celei rele care exista obligatoriu in oricare basm.

Parasindu-si mult-adorata tara, Printul a luat calea pribegiei. Pe unde s-a dus, a luptat impotriva nedreptei dezmosteniri. Judecatori din Portugalia, Franta si Anglia au spus ca avea drept la mostenire si, pana la urma, judecatorii din tara lui au fost si ei de acord.

S-a intors, dar nu ca sa devina Rege, ci ca sa-si ceara dreptul asupra Fermei Regale si Padurii Fermecate. La Judecatorie, i-au aprobat cererea, asa ca si-a vandut drepturile unui Speculant.

Acum, mai era nevoie de niste formalitati legale ca Ferma Regala si Padurea Fermecata sa fie trecute pe numele Speculantului. A fost angajat un Avocat sa se ocupe. El s-a consultat cu Printul, s-a consultat cu Speculantul, a scris scrisori si s-a intalnit cu autoritati.

Dar, intr-o buna zi, Politistul cel Rau a hotarat ca vrea ca pamanturile sa fie luate inapoi de Stat. L-a acuzat pe Avocat ca este infractor. I-a spus ca Printul si Speculantul formasera o gasca criminala si ca Avocatul ii ajuta. Politistul cel Rau nu a avut succes cu Planul lui cel Rau pentru ca Prima Instanta i-a spus ca Avocatul nu are nicio vina. Dar Politistul cel Rau nu s-a lasat. A reusit sa duca para, pentru o noua judecata, la cea mai inalta Instanta de Poveste.

Ajunsi la acest punct al povestii, Draga Cititorule, trebuie sa iti spun ca ea e inspirata din Alice in Tara Minunilor. Instanta de Poveste a decis ca Avocatul ar fi trebuit sa stie ca judecatorii dinainte gresisera absolut complet cu privire la Ferma Regala si Padurea Fermecata. De ce? Pentru ca asa crede ea acum.

Vezi tu, Draga Cititorule, in aceasta tara de basm, judecatorii Instantei de Poveste au Minti Fermecate cu totul si cu totul magice. Au minti pe care avocatii le pot citi dinainte ca ele sa gandeasca. Un avocat nu se va baza pe o hotarare a niciunei instante atunci cand stie, citind dinainte Mintile Fermecate ale judecatorilor Instantei de Poveste, ca ei nu vor fi de acord, si asta chiar inainte ca ei s-apuce sa o spuna.

Atat de puternice sunt aceste Minti Fermecate ale judecatorilor Instantei de Poveste si atat de usor le citesc oamenii, incat avocatul care face greseala de a se baza pe o hotarare cu care judecatorii Instantei de Poveste nu vor fi mai tarziu de-acord poate fi aruncat in ocna.

Si asa se termina povestea noastra. Printul a fugit, iar Avocatul a fost trimis cinci ani grei la puscarie. Cu Speculantul si cu Politistul cel Rau nu stiu ce s-a intamplat. Instanta de Poveste continua sa isi faca treburile si in zilele noastre. Avocatii din tara sunt cu totii foarte ocupati, lucrand dimpreuna cu vrajitorii pentru a afla cum sa patrunda din timp in Mintile Fermecate ale judecatorilor Instantei de Poveste.”, scrie Lionel Blackman, potrivit luju.ro, cu privire la cazul avocatului Robert Roșu, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare.

Lionel Blackman este avocat britanic si presedintele Solicitors’ International Human Rights Group (SIHRG), organizatie internationala care promoveaza respectarea drepturilor omului in cadrul profesiei de avocat si mobilizeaza avocatii pentru actiuni in sprijinul acestor drepturi, inclusiv prin misiuni si campanii in tari in care aceste drepturi sunt puse in pericol.