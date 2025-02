Într-o postare intens critică pe rețelele sociale, Elena Udrea, aflată în prezent în detenție, a oferit o viziune plină de acuzații despre evoluțiile politice recente din România.

Aceasta a acuzat faptul că, după plecarea președintelui Klaus Iohannis, „Statul Paralel” – o entitate invizibilă dar puternică, despre care Udrea susține că ar fi controlat anumite sectoare ale statului – se grăbește să își conserve puterea.

În viziunea sa, acest lucru s-ar face prin promovarea a două dintre cele mai loiale figuri politice ale momentului: Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu.

Udrea a arătat cu degetul către liderii PNL, susținând că aceștia încearcă să mențină România în sfera de influență a unui „stat paralel”, acuzându-i de slugărnicie față de interesele lui George Soros și ale „clasei politice europene” – o direcție pe care o descrie drept dăunătoare pentru suveranitatea țării.

De asemenea, fostul ministru al Turismului a subliniat că Predoiu, un nume cunoscut în politica românească și fost protejat de către Serviciile Secrete, ar fi continuat să apere interesele celor care l-au adus în prim-plan, inclusiv pe fostul șef al SRI, Florian Coldea, și fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi.

Potrivit acesteia, acești lideri nu doar că au slujit interesele unor entități externe, dar au adus și un prejudiciu grav statului român prin „vânzarea suveranității țării”, acceptând fără reacție încălcarea Constituției și subminarea justiției în favoarea unor interese externe.

”Dupa ce Iohannis a plecat în sfârșit, Statul Paralel se grăbește să se replieze și sa își conserve puterea, abuziv menținută odată cu anularea turului 1 al prezidențialelor, împingându-si 2 dintre cei mai loiali oameni in fata: Bolojan si Predoiu! În fața uraganului Trump care matura conducerea sorosita a UE, liderii PNL, încearcă sa faca in slugărnicia lor din România, reduta lui Soros in Europa, alaturi de Moldova Maiei Sandu! Cu Predoiu la conducere, partidul pierde ocazia de a scapa de sub comanda statului Paralel, unde la ordinele lui Coldea l-au adus pe sluga de Iohannis candidat la Presedintie!, a scris pe Facebook Elena Udrea, aflată in închisoare.