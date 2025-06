Fostul premier Victor Ponta a analizat, duminică seară, situația politică actuală de la Palatul Cotroceni și a comentat perspectivele economice ale României.

În opinia sa, președintele Nicușor Dan ar avea la dispoziție un atu strategic în negocierile pentru desemnarea viitorului premier: posibilitatea de a propune de maximum trei ori un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Ponta a explicat că, dacă primele două propuneri nu ar primi votul Parlamentului, cea de-a treia ar deveni practic imposibil de refuzat de partidele pro-europene, întrucât un al treilea eșec ar duce automat la alegeri anticipate. Acesta a avertizat că puțini dintre actualii parlamentari și-ar asuma riscul unui astfel de scenariu, pentru că ar însemna pierderea mandatelor.

El a sugerat că, indiferent de persoana propusă a treia oară – fie ea și una controversată – aceasta ar fi votată tocmai pentru a evita dizolvarea Parlamentului. Ponta a mai spus că opoziția USR sau PSD față de o astfel de propunere ar fi improbabilă, din moment ce majoritatea parlamentarilor nu își doresc alegeri anticipate. Totodată, a remarcat că UDMR nu este implicat activ în această logică, în timp ce AUR ar fi interesat de organizarea alegerilor.

„Dacă Nicușor Dan vine și propune Bolojan și nu trece Bolojan, zice, după aceea propun pe Ionuț Dumitru, să zicem. Pe oricine va propune a treia oară Nicușor Dan, poate să fie și Kim Jong-un, va fi votat, pentru că, din actualii parlamentari, eu nu cred că sunt mulți, oricum nu sunt 50% +1 care să spună că vor alegeri.

Nu se pune problema că nu vrea USR sau că nu vrea PSD, or să vrea, or să voteze, că altfel vor să plece acasă, că nu cred că vor să plece acasă. UDMR-ul nu are treabă, dar AUR ar vrea alegeri”, a explicat Victor Ponta la România TV.