Cei doi s-au cunoscut în 2012, în contextul candidaturii independente a lui Dan la Primăria Capitalei. De atunci, colaborarea lor s-a dezvoltat constant, Păun implicându-se atât financiar, cât și logistic în campaniile electorale în care Nicușor Dan a fost implicat.

În 2016, Matei Păun a coordonat campaniile electorale ale lui Nicușor Dan pentru Primărie, dar și ale Uniunii Salvați România (USR) pentru alegerile parlamentare. În acea perioadă, a decis să se implice cu timpul său, nu și financiar.

„În 2016, când am ales să mă implic cu timpul meu, am ales să separ implicarea financiară de implicarea timpului cu care am investit în campaniile respective”, a declarat Matei Păun.