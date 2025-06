USR respinge categoric impozitul progresiv și impozitarea pensiilor mici. Oana Țoiu: „Nu e cazul să cerem contribuții suplimentare celor care muncesc deja în medii competitive”

Uniunea Salvați România (USR) își reafirmă opoziția față de introducerea unui sistem de impozitare progresivă și dezminte orice asociere cu ideea impozitării pensiilor mici. Poziția a fost exprimată ferm, marți, de deputata Oana Țoiu, în contextul în care negocierile politice pentru formarea unui guvern și adoptarea unui pachet de măsuri de consolidare fiscală au eșuat, luni seară, la Palatul Cotroceni.

„Și dacă am avea un guvern de sacrificiu, realitatea este că problemele pe care România le are, debalansarea între venituri și cheltuieli nu sunt probleme care țin doar de anul 2025 sau de anul 2026. Și e nevoie de un guvern credibil, care să aibă măcar perspectiva de a rezista mai mult de câteva luni, mai mult de un an sau doi, pentru că asta generează și încredere în fața investitorilor, în fața întreprinderilor, în fața Comisiei Europene și a piețelor de capital și a agențiilor de rating. (…)

Nu poate să fie cu adevărat credibil un pachet de măsuri care se întinde pe doi-trei ani, dacă nu vine la pachet și cu responsabilitatea asumată a unui premier de a genera performanță pe aceeași perioadă. (…) Noi nu credem că este necesar sau acceptabil în acest moment în societate impozitul progresiv din mai multe motive.

Principalul motiv este că în acest moment, cei care au salarii mari, să le spunem, le au din munca proprie, educația pe care au avut-o, faptul că lucrează în medii competitive, dar și contribuie suplimentar în sumă absolută. (…) Nu e cazul să facă asta suplimentar. (…) Poate că în momentul care serviciile publice vor ajunge să funcționeze corect pentru toată lumea și nu trebuie să mai scoată banii adiționali din buzunar, putem să avem o conversație și cu acești oameni”, a declarat Țoiu, subliniind că actualul climat economic nu permite o astfel de discuție.