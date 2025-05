Într-un interviu acordat HotNews, Matei Păun vorbește deschis și se declară surprins de ușurința cu care imaginea sa publică a fost modelată de curentele politice.

În timpul campaniilor electorale, au apărut acuzații care l-au poziționat alternativ drept „sorosist” sau „putinist”. Aceste etichete i se par complet lipsite de temei și extrem de absurde.

Răspunsul său nu este doar o respingere categorică a acestor acuzații, ci și o critică la adresa superficialității cu care se discută temele politice.

Aceste schimbări de percepție, în opinia lui Păun, nu fac decât să reflecte instabilitatea discursului public. Totodată, consideră că aceste atacuri nu au fost bazate pe fapte, ci pe manipulări convenabile în contexte de interes politic.

În legătură cu speculațiile privind o presupusă colaborare cu Rusia, Matei Păun aduce explicații clare despre activitatea sa profesională. Acesta subliniază că începuturile sale în afaceri au fost într-un context internațional, nu în Rusia.

„În 1994 mi-am început cariera lucrând pentru un fond american care investea în fosta Uniune Sovietică. Am stat la New York, nu în Rusia, și nu am avut niciodată afaceri personale acolo”, declară Păun.