vocatul a fost condamnat definitiv în dosarul Ferma Băneasa

Așadar, avocatul Robert Roșu a fost achitat definitiv și pus în libertate. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) arată că inculpatul, respectiv avocatul Robert Roșu, a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat și a infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu.

„Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Roşu Robert Mihăiţă. Desfiinţează, în parte, decizia atacată, numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Roşu Robert Mihăiţă şi, în rejudecare (…) achită pe inculpatul Roşu Robert Mihăiţă pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat şi, respectiv, a infracţiunii de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de gave.

Anulează formele de executare emise în baza deciziei penale nr. 382/A din data de 17 decembrie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Roşu Robert Mihăiţă, dacă nu este arestat în altă cauză. (…) Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23 noiembrie 2021”, se arată în decizia ÎCCJ.

ÎCCJ a respins, ca nefondate, recursurile în casație depuse de majoritatea inculpaților din dosarul ”Ferma Băneasa”

De asemenea, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca nefondate, recursurile în casație depuse de majoritatea inculpaților din dosarul ”Ferma Băneasa”.

”Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie declarate de inculpaţii Truică Remus, Delcea Valentin, Gheorghiţă Dragomira, Popa Caterina, Dicu Corina Teodora, Marcovici Marius Andrei, Andronic Dan Cătălin, Ignatenko (fostă Păvăloiu) Nela, Olteanu Gheorghe, Mateescu Lucian Claudiu, Jecu Nicolae, Muşat Apostol şi Dima Niculae împotriva deciziei penale nr.382/A din data de 17 decembrie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr.345/64/2016”, este sentinţa instanţei de marţi.

În plus, instanţa respinge cererile formulate de intimaţii inculpaţi Tal Silberstein şi Benyamin Steinmetz privind extinderea efectelor recursului în casaţie.

Avocatul Cuculis Adrian Călin: Dosarul Robert Roșu o să fie predat în facultățile de drept

La aflarea veștii că avocatul Robert Roșu a fost achitat, colegul său de breaslă, Cuculis Adrian Călin, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că dosarul Robert Roșu ”o să fie predat în facultățile de drept, cum un sistem de justiție democratic, te poate condamna în mod comunist”.

”Tineti minte dosarul 1804/1/2021 , dosarul unde colegul nostru Robert Rosu, a fost condamnat de catre un complet de la instanta cea mai instanta din Romania si care aceeasi instanta astazi, i-a admis recursul in casatie, asta dupa ce au fost proteste printre colegii avocati, au fost proteste chiar si printre magistrati cu privire la decizia de condamnare din pix a unui avocat, care isi facea profesia si atat.

Prin(s)ul Paul si altii au plecat cu milioanele de euro iar avocatul a ramas cu anii grei de carcera.

Dosarul Robert Rosu, o sa fie predat in facultatile de drept,cum un sistem de justitie democtaric, te poate condamna in mod comunist.

O sa fie o revolutie incepand de acum in tot sistemul judiciar si ne intrebm cu totii, noi avocatii, cine plateste pentru lunile de carcera, de puscarie, de inchisoare de umilinta, de deznadejde, de furie ?”, notează acesta pe rețeaua de socializare.